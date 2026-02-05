Kreću u spašavanje Thompsona tako što ruše zabranu ZDS-a, ustaštva i fašizma u Zagrebu

Obavijesti

HDZ i Selak Raspudić najavljuju osporavanje zaključka Gradske skupštine o zabrani ZDS-a i drugih ustaških i fašističkih obilježja u javnim prostorima i na javnim površinama kao osnove za zabranu Thompsona.

Zamislite samo kako to zvuči: HDZ i, naravno, Marija Selak Raspudić idu na rušenje odluke zagrebačke Gradske skupštine o zabrani ZDS-a i drugih ustaških, fašističkih i rasističkih obilježja u javnim prostorima i na javnim površinama u Gradu Zagrebu.

Traže rupe u skupštinskom zaključku, otkrivaju nedorečenosti i dvosmislenosti, nadaju se da će pronaći neku stavku kojom će osporiti tu odluku.

I što će time postići? Otvaraju prostor Thompsonu, ali i ZDS-u, odnosno zabranjenim obilježjima, sloganima i porukama kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole i pokliče.

Zar to ne zvuči nevjerojatno?

EKSKLUZIVNO DOZNAJEMO Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...
Pozornica za doček rukometaša je imala dozvolu. Tomašević ju je izdao, a onda ide preokret...

Brane Thompsona

Zar je Zagrebu doista potrebna odluka Gradske skupštine, i to ona čije rušenje najavljuje najveća hrvatska stranka uz pomoć bivše predsjedničke i gradonačelničke kandidatkinje, da bi se smatralo nedopustivim ustaštvo, fašizam i rasizam u gradskim i na javnim prostorima pod kontrolom grada?

Naravno, oni smatraju da je ta odluka prepreka nastupima Marka Perkovića Thompsona u Zagrebu, pa čine sve kako bi režimskom pjevaču otvorili prostor u glavnom gradu, a sve kako bi preko njega dodatno derogirali i provocirali Tomaševića, Možemo! i njihove birače.

Međutim, njihova inicijativa ide prema osporavanju merituma zaključka Skupštine, a to je zabrana "obilježja, slogana i poruka kojima se veliča, potiče ili odobrava nacionalna, rasna ili vjerska mržnja, uključujući fašističke i ustaške simbole i pokliče".

Čiji je Thompson glavni katalizator.

Ustaša na dočeku

Na dočeku Thompsona i rukometaša na Trgu bana Jelačića ovoga ponedjeljka Ivan Matanović, pripadnik hrvatske dijaspore i simpatizer HDZ-a, snimio je video na kojem je s grupom mlađih osoba dizao ruku u ustaški pozdrav i zajedno s njima vikao "Za dom spremni".

"Video koji spominjete nastao je u trenutku spontanog uzbuđenja zbog sportskog događaja. Moj motiv bio je izraziti ponos i domoljublje, a nikakvu mržnju, prijetnju ili poticanje nasilja nisam imao u namjeri", kazao je Matanović u izjavi za Index, pravdajući se kako "ljubav prema domovini ne znači fašizam ili mržnju prema drugima". I s njim se Plenković uslikao, baš kao i s Thompsonom.

Za sankcioniranje Matanovića nije potreban zaključak Gradske skupštine, ali HDZ je svojim sumanutim zalaganjem za Thompsona otvorio vrata ustaštvu uvaljanom u domoljublje. 

Nepoželjni Thompson

Thompsonove pjesme o ustašama, ustaštvu, "lošoj '45.", "bijelim golubovima koji su bili Za dom spremni", zajedno s njegovim izjavama kojima je slavio ustaštvo i pokličima kojima ustaštvo veže uz Domovinski rat, dovoljan su razlog da pjevač postane nepoželjan sudionik gradskih, kao i državnih proslava, pa i nastupa u glavnom, ali i drugim gradovima koji se ponose ne samo antifašizmom, nego i ustavnim vrijednostima.

Naravno, HDZ rušenjem zaključka Gradske skupštine udara kontru Tomislavu Tomaševiću i njegovoj najavi ustavne tužbe protiv Vlade zbog Plenkovićeve uzurpacije glavnog gradskog trga za Thompsonov nastup, ali istodobno šalje poruku da se protivi zabranama ustaštva i fašizma u Zagrebu. 

S Thompsonom ili bez njega.

KOMENTIRA: BOJANA MRVOŠ Zamislite da Thompson, umjesto da grmi ZDS, poziva ljude na sistematske preglede
Zamislite da Thompson, umjesto da grmi ZDS, poziva ljude na sistematske preglede

Prkosio Skupštini

Za Matanovića koji je vikao ZDS i dizao ruku u ustaški pozdrav, ne treba odluka Gradske skupštine da bi prekršajno ili kazneno odgovarao zbog svog poteza, kao što ni za pjevača koji je prije samo mjesec dana u Areni, unatoč zaključku Gradske skupštine, urlao ZDS ne treba odluka Gradske skupštine da bi ga gradonačelnik proglasio nepoželjnim na dočeku rukometaša.

Thompson je, zajedno s HDZ-om, ustaštvo prodao kao domoljublje, kao hrvatski identitet, sportski ponos, kao ultimativnu manifestaciju nacionalne euforije, da bi sada HDZ i Marija Selak Raspudić zajašili val Thompsonove i rukometne histerije i krenuli bušiti rupe u odluci koja zapravo, u normalnoj europskoj državi, ne bi uopće trebala postojati. 

Na Thompsonovom pojavljivanju na Trgu našli su se ljudi koji slave ustaštvo i viču "Za dom spremni". Bez njega na dočeku, vrlo je moguće da takvih incidenata ne bi bilo.

PLENKOVIĆ VS TOMAŠEVIĆ ANKETA Je li Vlada prekršila Ustav oko dočeka rukometaša?
ANKETA Je li Vlada prekršila Ustav oko dočeka rukometaša?

Režimsko ustaštvo

Ali ZDS se pojavljuje i na tribini maksimirskog stadiona, kao oblik prkosa zbog Tomaševićeve zabrane i odluke Gradske skupštine, a ustaški i fašistički pozdravi viđeni su i prilikom nedavnog marša Bad Blue Boysa kroz Zagreb u pratnji policije. 

I umjesto da se HDZ i Selak Raspudić oglašavaju protiv toga i bore protiv takvih pojava, oni idu na rušenje jednog akta koji bi trebao biti apsolutno izlišan, kad bismo živjeli u normalnoj državi čija vlast i premijer ne miješaju ustaštvo s domoljubljem, Domovinskim ratom, hrvatskim sportom, identitetom i nacijom.

To je pitanje civilizacijskog dosega, a ne politikantskog prepucavanja.
 

