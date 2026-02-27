Selak Raspudić: Na proljeće osnivam stranku. Suradnja s Plenkovićem nije moguća

Nezavisna saborska zastupnica Marija Selak Raspudić u intervjuu za Media Servis najavila je da na proljeće osniva stranku i poručila da neće surađivati s Andrejom Plenkovićem i HDZ-om.

- Premijer Plenković i ja nismo kompatibilni ni na razini napitka, a suradnja s HDZ-om nije moguća bez obzira na ponude", izjavila je Selak Raspudić. Pojasnila je da ona pije čaj i to crni, a Plenković kavu te da je bilo nekih pokušaja i ponuda da je pridobiju, ali da je to ne zanima.

Otkrila je da na proljeće osniva stranku i to vrlo brzo.

- Sve je tu manje više spremno. Mislim ne radi se ni o čemu posebno dramatičnom. Mi smo u trenutku kada smo izašli na te izbore već najavili da je ovo dugoročan projekt, da izbori nisu sami po sebi cilj, ni predsjednički pa ni lokalni i da to nije jednokratan projekt nego da su oni tek sredstvo putem kojega ćemo omogućiti da naši građani vide da još uvijek postoji nešto treće, kako se to često kaže, na političkoj sceni što je ozbiljno, što je konstruktivno i što nije populistički orijentirano - rekla je Selak Raspudić i dodala da su "jedina nada za ovu našu Hrvatsku građani koji moraju znati da na ovo nisu osuđeni.

Zagreb: Sjednica gradske skupštine | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Vladajuću koaliciju nedavno je uzdrmao sukob Domovinskog pokreta i HSLS-a, a na pitanje hoće li HSLS ostati dio većine, Marija Selak Raspudić kaže da nema čarobnu kuglu.

- Ne sjedim s njima na kavama ni koalicijskim sastancima pa ne mogu predvidjeti što će se dogoditi, ali općenito bi bilo dobro da bilo tko je u javnom prostoru stao iza nečega ostane dosljedan do kraja - istaknula je.

Za Dabru i DP je rekla da su to ljudi koji nisu kompetentni za posao kojim se bave. Smatra da postoji šansa da HDZ Dabru 'odstrani'.

- Vidimo da se tu spominju i neke optužnice, pa se to može rješavati i zaobilaznim putem, kroz druge oblike pritisaka. Nije pitanje samo ove pjesme, nego svega što je tome prethodilo. Tko je uopće kvalificiran da bude dio aktualne vlasti? To su ljudi sa sumnjivim diplomama, ljudi nekvalificirani za svoje resore i oni koji su se na vrlo degutantan način plakatima izjašnjavali o Andreju Plenkoviću uoči izbora - rekla je.

Osvrnula se i na ustaše i partizane koji tradicionalno dominiraju javnim i medijskim diskursom u Lijepoj našoj.

- S kim god razgovarate ako se ljudi malo otvore pronaći ćete neke članove njihove obitelji koji su s bilo koje strane stradali i vrlo često, čak bivajući dijelom te strane ne vlastitom voljom, nego nekim specifičnim trenutačnim okolnostima zbog kojih ste se zatekli na jednoj strani ili na drugoj strani. To je uzrokovalo veliku emocionalnu traumu i onda politika čini što? Parazitira na toj rani našeg naroda namigujući ili konkretnije zagovarajući jedan od dva totalitarizma. To je puko provociranje emocije, poigravanje s nečijom traumom da bi se na tome politički profitiralo - smatra Selak Raspudić.

Istaknula je da je ovog tjedna predložila zakonsku inicijativu kojom bi se ograničio pristup vrlo velikim internetskim digitalnim platformama i društvenim mrežama mlađima od 16 godina što im ne bi bilo dostupno bez izričitog pristanka njihovih roditelja.

- Kada govorimo o regulaciji korištenja mobitela u školama onda govorimo o javnoj ustanovi nad kojom država ima nadležnost. Kada govorimo o našem privatnom životu, to je u nadležnosti i u dogovoru naše obitelji, a ono što sam ja kao novo ponudila je jedan drugačiji oblik gledanja na taj tip sklapanja ugovora s velikom društvenom platformom gdje se nju poziva na odgovornost. Ja nisam pozvala državu da pronađe način kako će velika digitalna platforma provjeravati dob ili što će ona učiniti da maloljetnici ne budu na njezinim sadržajima nego sam rekla da ona to mora sama osigurati jer će biti odgovorna ako se ta barijera probije - rekla je.