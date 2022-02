Ako to zaista jest tako, onda je to dokaz o svemu što govorim, a to je da HDZ ne može sastaviti Vladu koja može imati kompetentne ministre i koji će opstati duže od godinu i pol bez afera. Čuraja znamo kao predsjednika jedne stranke koja je ispod jedan posto podrške, on će sada postati ministar nekakvom političkom trgovinom i način na koji će doći, ako će doći, će vjerojatno biti način i na koji će otići, komentirala je zastupnica Zeleno-lijevog bloka Sandra Benčić navode da bi Stjepan Čuraj, predsjednik HNS-a i aktualni državni tajnik u Ministarstvu financija, trebao naslijediti pritvorenog Darka Horvata na čelu Ministarstva graditeljstva,prostornog uređenja i državne imovine.

A da li će doista partneri podržati Čuraja kao novog ministra, znat ćemo nakon današnjeg sastanka koalicijskog sastanka u Banskim dvorima. Kako je jučer najavio predsjednik Kluba HDZ-a, Branko Bačić, novog ministra će Sabor izglasati već ovaj petak.

'Što će se dogoditi s izborom Čuraja? Ništa'

Ako će Čuraj biti ministar obnove, naglasio je i predsjednik SDP-a Peđa Grbin, onda je potpuno jasno da se radi jedino o očuvanju pozicija, a ne doista o volji i spremnosti da se bilo što kvalitetno napravi za Hrvatsku.

- Ovoj Vladi nije dovoljna nekakva rekonstrukcija ili, ne daj Bože, zamjena samo jednog ministra nego vraćanje legitimiteta, ali to je moguće učiniti na samo jedan način - putem prijevremenih izbora. Što će se dogoditi s eventualnim izborom Čuraja? Ništa, osim što ćemo i dalje čekati kome će idućem od ministara u pet ujutro pozvoniti na vrata - rekao je.

'To je kao da je odlučim plesati u Labuđem jezeru crnu labudicu'

Čuraj podršku nema ni od bivše ministrice graditeljstva, predsjednice GLAS-a Anke Mrak Taritaš.

- To je kao da ja odlučim plesati u Labuđem jezeru crnu labudicu. Ovo je pljuska svim građanima koji se nalaze u kontejnerima na području Banovine, Grada Zagreba koji dvije godine čekaju obnovu jer je jasna poruka ove Vlade i ovog premijera da obnova nije bitna, da građani nisu bitni nego da je jedino bitno opstati na vlasti - poručila je.

'On već živi kao ministar'

Imajući u vidu koliko je Čuraju kvadrata potrebno da bi imao ono što on smatra normalnim životom, on već živi kao ministar, ironično je komentirala Mostova Marija Selak Raspudić.

- Ako on doista bude izbor za ministra, to politički znači samo jedno - da su HDZ i svi partneri odustali od obnove. Ukoliko doista izaberu osobu takvog kredibiliteta, oni su time poslali nedvosmislenu poruku građanima Zagreba i Banovine da ne vjeruju da će se obnova dogoditi i ostavili su na vjetrometini. Taj izbor doista zvuči toliko nevjerojatno da me ne bi začudilo da je riječ o probnom balonu nakon kojeg će bilo koje drugo ime izgledati kao dobitak na lotu - poručila je.