Selak Raspudić: 'Tomaševićev mandat obilježile su laži i afere'

Stranka Drito ocijenila je u srijedu da je prvu godinu drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića (Možemo!) obilježilo neispunjavanje obećanja i niz afera, ustvrdivši da se građanima umjesto konkretnih rješenja nude "prividi, čarobni trikovi i obmane".

Predsjednica stranke Marija Selak Raspudić ustvrdila je kako je Možemo! u prošlom mandatu isticao da ima „četiri godine i nula afera”, dok sada, nakon prve godine novog mandata, ima četiri afere: Hipodrom, Vodoopskrba i odvodnja (ViO), Dom zdravlja Zagreb-Zapad i Klinika za psihijatriju Sveti Ivan.

"Time je razbijen prvi veliki mit o poštenju stranke Možemo!", dodala je.

Stranka Drito ocijenila je da je prvu godinu drugog mandata zagrebačkog gradonačelnika obilježilo i neispunjavanje obećanja. Kako navode, od strateških projekata aktualne gradske vlasti, nijedan nije dovršen, dok su samo četiri u završnoj fazi.

''Zato mi gradonačelnika Tomaševića nazivamo nadrinačelnikom Tomaševićem jer tu dolazimo do srži njihove politike, koju smo mi prvi razotkrili. A ona je da se umjesto konkretnih rješenja građanima nude prividi, čarobni trikovi i obmane, dakle PR mašinerija koja zavarava naše građane naručivanjem studija, anketa i različitih analiza koje bi kroz pompozne naslove trebale poslužiti kao nadomjestak za konkretne infrastrukturne projekte'', poručila je Selak Raspudić.

Kazala je i da HDZ ne smatra adekvatnom oporbom u Zagrebu "jer se s Možemo! svađa oko toga tko je više korumpiran'', te ustvrdila da Drito ukazuje na, kako je rekla, stvarno stanje u gradu. ''Najveća noćna mora Tomislava Tomaševića i stranke Možemo! jest Drito", poručila je.

Rimac Bilušić: Od 27 strateških projekata nijedan nije dovršen

Milka Rimac Bilušić, zastupnica u Gradskoj skupštini, ustvrdila je da je nakon godine dana drugog mandata Tomaševića vidljivo da Zagreb nije ušao u „mandat razvoja”, nego u „mandat lažnih obećanja”. Navela je 27 analiziranih strateških projekata od kojih, tvrdi, nijedan nije dovršen a četiri su u završnoj fazi.

Kao primjere navela je Sarajevsku cestu i tramvajsku prugu, za koju je rekla da je riječ o tek kilometar i pol novog kolosijeka čiji se završetak ponovno odgađa, te produžetak Kolakove i Branimirove ulice za koji je ustvrdila da je realiziran svega 17 posto. Ocijenila je da gradska vlast umjesto novih prometnica, garaža i „park and ride” parkirališta građanima nudi studije, ankete i vizualizacije, dok istodobno provodi političko kadroviranje.

„Nakon godinu dana podvlačimo crtu i dobivamo zapravo dojam da nećemo biti u mandatu razvoja niti ove četiri godine, nego da će ovo biti mandat lažnih obećanja”, dodala je Rimac Bilušić.

Krasić: Ideologija kao paravan

Mislav Krasić, gradski zastupnik iz redova stranke Drito, poručio je da aktualna gradska vlast ima vrlo dobru realizaciju na jednom području – ideološkim pitanjima koja im služe, kako je kazao, kao ''paravan za izbjegavanje rješavanja svakodnevnih i infrastrukturnih problema građana''.

''Od 11 sjednica Gradske skupštine u posljednjih godinu dana na svakoj se našla barem jedna ideološka točka, jer je to ono što njima očito predstavlja prioritet'', istaknuo je Krasić te spomenuo Trnjanske kresove, financiranje udruga u kojima djeluju osobe bliske ovoj vlasti, preimenovanje ulica te tužbu protiv Vlade zbog dočeka rukometaša.

Gradski zastupnik Josip Periša ustvrdio je da četiri afere (Hipodrom, Dom zdravlja Zagreb-Zapad, Klinika za psihijatriju Sveti Ivan i Vodoopskrba i odvodnja) pokazuju da aktualna gradska vlast ni moralno ni politički nije besprijekorna.

Turkalj: Drito je najaktivniji klub u Gradskoj skupštini

Predsjednica Kluba Drito u Gradskoj skupštini Dragana Turkalj istaknula je da je gradska vlast prihvatila njihov amandman o izradi plana prehrane za srednjoškolce te prijedlog kojim je uveden besplatan prijevoz ZET-om za učenike starije od 18 godina. Navela je i da su tražili izvješća o stanju gradskih tržnica, vodoopskrbnim priključcima, Zagrebačkom sportskom savezu i Autobusnom kolodvoru.

Ustvrdila je i da je Drito najaktivniji klub u Gradskoj skupštini te poručila da će nastaviti upozoravati na probleme građana i predlagati rješenja.

Gradska zastupnica Eliška Djokićova istaknula je da se njihov klub u protekloj godini bavio nizom tema, od prijevoza i prehrane za srednjoškolce do upravljanja gradskim ustanovama, socijalnih mjera, prometa i kapitalnih ulaganja.