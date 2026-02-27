Šeničnjak ide iza rešetaka: Uporan u bacanju smeća već 10 godina i ranije kazneno osuđen!

Daniel Šeničnjak, koji je uhićen nakon 10 mjeseci istrage i nekoliko tekstova 24sata, ide u istražni zatvor na mjesec dana! Tako je odlučio sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon što je državno odvjetništvo 'detaljno i temeljito pojasnilo' da postoji opasnost od ponavljanja djela.

- Inkriminirano razdoblje počinjenja kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom je zadnjih 10 godina, pokazao je iznimnu upornost i kriminalnu volju jer je ignorirao nebrojena rješenja Državnog inspektorata. Sama činjenica da on trenutno nije direktor, nego njegov brat, za sud nije prepreka za određivanje istražnog zatvora. On je i dalje zaposlenik tvrtke i samo je direktorsku poziciju prenio na brata. Ovdje je riječ o uništavanju zaštićenog dobra i njegovoj vrijednosti, što ostavljamo djeci. Osumnjičena je i tvrtka Šeničnjak promet d.o.o - kažu sa suda za 24sata.

Njegov brat Ivan Šeničnjak je kasno u četvrtak pušten da se brani sa slobode uz mjere zabrane obavljanja djelatnosti.

Kako javljaju stanovnici, pojavio se na deponiju, svi kamioni su otišli, a dobili su i uputu iz policije da ih zovu ako primijete da se otpad i dalje navaža.

Daniel Šeničnjak već je ranije kazneno osuđen zbog prijevare, a ta je presuda postala pravomoćna u lipnju 2025. godine. Osuđen je na jednu godinu zatvora uz rok kušnje od pet godina. Ta uvjetna kazna bi se sad trebala opozvati jer je se nije držao.