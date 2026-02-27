Obavijesti

MJESEC DANA ISTRAŽNOG

Šeničnjak ide iza rešetaka: Uporan u bacanju smeća već 10 godina i ranije kazneno osuđen!

Piše Laura Šiprak,
Čitanje članka: 2 min
Šeničnjak ide iza rešetaka: Uporan u bacanju smeća već 10 godina i ranije kazneno osuđen!
11
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Braća Šeničnjak su uhićeni u srijedu ujutro zbog dugotrajnog uništavanja okoliša, bacanja azbesta, plastike i ostalog građevinskog otpada u šumu. Zaustavili su tok potoka pa je dio šume poplavljen

Daniel Šeničnjak, koji je uhićen nakon 10 mjeseci istrage i nekoliko tekstova 24sata, ide u istražni zatvor na mjesec dana! Tako je odlučio sudac istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici nakon što je državno odvjetništvo 'detaljno i temeljito pojasnilo' da postoji opasnost od ponavljanja djela. 

11
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Inkriminirano razdoblje počinjenja kaznenog djela ugrožavanja okoliša otpadom je zadnjih 10 godina, pokazao je iznimnu upornost i kriminalnu volju jer je ignorirao nebrojena rješenja Državnog inspektorata. Sama činjenica da on trenutno nije direktor, nego njegov brat, za sud nije prepreka za određivanje istražnog zatvora. On je i dalje zaposlenik tvrtke i samo je direktorsku poziciju prenio na brata. Ovdje je riječ o uništavanju zaštićenog dobra i njegovoj vrijednosti, što ostavljamo djeci. Osumnjičena je i tvrtka Šeničnjak promet d.o.o - kažu sa suda za 24sata. 

Njegov brat Ivan Šeničnjak je kasno u četvrtak pušten da se brani sa slobode uz mjere zabrane obavljanja djelatnosti. 

NAKON PISANJA 24SATA Privedena braća koja dobivaju javni novac, a bacaju otpad u šumu. Ovako je sve krenulo
Privedena braća koja dobivaju javni novac, a bacaju otpad u šumu. Ovako je sve krenulo

Kako javljaju stanovnici, pojavio se na deponiju, svi kamioni su otišli, a dobili su i uputu iz policije da ih zovu ako primijete da se otpad i dalje navaža. 

Otpad 01:00
Video: privatna arhiva

Daniel Šeničnjak već je ranije kazneno osuđen zbog prijevare, a ta je presuda postala pravomoćna u lipnju 2025. godine. Osuđen je na jednu godinu zatvora uz rok kušnje od pet godina. Ta uvjetna kazna bi se sad trebala opozvati jer je se nije držao.

