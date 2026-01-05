Obavijesti

News

Od 1. siječnja

Senj povećao naknade za novorođenčad: Za prvo dijete 700, a za drugo 1000 eura

Piše HINA.
Čitanje članka: < 1 min
Foto: canva ilustracija

Grad objašnjava kako se na dizanje naknada odlučio želeći na taj način potaknuti demografsku obnovu i pomoći mladim obiteljima u prvim mjesecima djetetova života...

Grad Senj objavio je kako je s početkom ove godine povećao naknade za novorođenčad, ona za prvo dijete iznosi 700, umjesto dosadašnjih 400 eura. 

Prema novoj odluci koja je stupila na snagu 1. siječnja ove godine, naknada za prvo dijete povećava se s dosadašnjih 400 na 700 eura, a naknada za drugo sa 700 na 1.000 eura.

Iznos naknade za roditelje s troje ili više djece ostaje nepromijenjen te i dalje iznosi 2.800 eura, a isplaćivati će se kao i do sada u osam obroka, sukladno važećim odredbama.

Grad objašnjava kako se na dizanje naknada odlučio želeći na taj način potaknuti demografsku obnovu i pomoći mladim obiteljima u prvim mjesecima djetetova života.  

Detaljne informacije o uvjetima i postupku ostvarivanja prava na naknadu za novorođenčad dostupne su na službenim stranicama Grada Senja ili u nadležnom upravnom odjelu.

