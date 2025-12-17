Obavijesti

News

Komentari 0
STRAŠNO

Senjanin (51) završio u riječkom zatvoru: Pokušao je ubiti oca skalpelom, ranije ga i tukao

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: < 1 min
ILUSTRACIJA | Foto: Matija Habljak/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Sumnja se da je sin bio nasilan prema ocu i tjedan dana ranije, na istoj adresi u prostoriji automehaničarske radnje. Tada je oca u više navrata udario u bedra

Županijski sud u Rijeci je na prijedlog DORH-a odredio istražni zatvor V. T. (51) iz Senja zbog pokušaja teškog ubojstva i nasilja u obitelji.

Kako piše portal Burin muškarac je u pokušao ubiti oca skalpelom te je u više navrata bio nasilan prema njemu. Istražni zatvor određen mu je zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i ponavljanja kaznenog djela.

DVOSTRUKO UBOJSTVO Policija o razlogu izostanka sa suda: 'To se ne može povezati s ubojstvom, nekad ne stignemo'
Policija o razlogu izostanka sa suda: 'To se ne može povezati s ubojstvom, nekad ne stignemo'

On je u subotu u poslijepodnevnim satima na adresi u kojoj živi pokušao usmrtiti oca (78) kada je u nekoliko navrata skalpelom zamahnuo prema njegovu vratu. Pritom ga je i ozlijedio, ali srećom nije mu oštetio vitalne krvne žile te izbjegnuto obilno krvarenje.

Sumnja se da je sin bio nasilan prema ocu i tjedan dana ranije, na istoj adresi u prostoriji automehaničarske radnje. Tada je oca u više navrata udario u bedra. Prošli četvrtak je razbio inventar unutar prostora.

