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Sumnjivi dogovor nakon nesreća

Senjski policajci pogodovali vlasniku vučne službe? USKOK otvorio istragu protiv trojice

Piše Ivan Jukić,
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Senjski policajci pogodovali vlasniku vučne službe? USKOK otvorio istragu protiv trojice
Foto: 24sata
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USKOK je pokrenuo istragu protiv dvojice policajaca i vlasnika vučne službe zbog sumnje na zlouporabu položaja, a istražitelji sumnjaju da su pogodovali vlasniku nakon prometnih nesreća.

USKOK je pokrenuo istragu protiv trojice hrvatskih državljana zbog sumnje na zlouporabu položaja i ovlasti te poticanje na zlouporabu položaja i ovlasti. Riječ je o dvojici policijskih službenika Policijske uprave ličko-senjske, Policijske postaje Senj, te vlasniku jedne vučne službe. Prema sumnjama USKOK-a, dvojica policajaca su od prosinca 2024. do kolovoza 2026. godine na području Senja koristila svoje službene ovlasti kako bi pogodovala vlasniku vučne službe.

Sve se, kako sumnjaju istražitelji, događalo nakon prometnih nesreća. Policajci bi bili upućeni na mjesto nesreće kako bi obavili očevid, a umjesto da o potrebi uklanjanja vozila obavijeste nadležnu tvrtku za održavanje ceste, navodno bi informacije prosljeđivali vlasniku vučne službe.

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Na taj način, sumnja USKOK, omogućili su mu prednost pri angažiranju za uklanjanje vozila, čime je ostvarivao prihod od pruženih usluga.

USKOK je istragu pokrenuo na temelju kaznene prijave PNUSKOK-a.

Za trojicu osumnjičenih nije zatražen istražni zatvor. USKOK je sucu istrage priopćio kako za njegovo određivanje u ovom slučaju nije bilo osnove.

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