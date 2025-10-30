Senzacija u Puli! 'Usnulog' Kupida našli nakon dvije tisuće godina: 'To je pravo malo čudo'

Senzacionalno otkriće u Puli otkriva izniman arheološki nalaz, Kupida iz drugog stoljeća. Skulptura Kupida otkrivena je tijekom radova u Ulici Castropola, a ravnatelj Arheološkog muzeja Istre, Darko Komšo kazao je da je riječ o remek djelu antičke umjetnosti kod nas. A zanimljiv je i podatak da je sve otkriveno na privatnoj parceli jedne tvrtke. Kupid je strpljivo čekao "svoje ukazanje" na svjetlu dana dvije tisuće godina.

- Ovo izvanredno otkriće predstavljamo prije laserskog čišćenja i onda ide u stalni postav muzeja. Iznimna je važnost ove skulpture-kazao je Darko Komšo. Ostali sudionici konferencije za medije složili su se da se takav nalaz pronalazi samo jednom u životu.

Pula: Predstavljen nedavno poronađen "Usnuli Kupid" | Foto: Srecko Niketic/PIXSELL

Bilo je to pred kraj radnog vremena. Počela je padati kiša. Ali entuzijazam je bio toliko jak da nismo mogli vjerovati. To je nešto o čemu svaki arheolog sanja. Doći do takvog nevjerojatnog otkrića-kazala je Aleksandra Paić koja je s kolegama vodila iskapanja. Skulptura je izrađena od bijelog mramora čije se porijeklo još ne može utvrditi.

Kip je otkriven tijekom istraživanja koja traju na privatnoj parceli jedne tvrtke, a skulptura je pronađena u dva dijela. Domus u kojem je skulptura pronađena bio je raskošno opremljen.

Rimski Kupid prikazan je kao krilati dječak, ležeći na lavljoj koži, s glavom položenom na lavlju glavu, a uz njega se nalazi i mali gušter-detalj koji se u Europi dokumentira u samo dvadesetak slučajeva. Preliminarno se smatra, kazali su stručnjaci, da je skulptura služila dekorativnoj funkciji u stambenom prostoru domusa, iako neki smatraju da simbolika guštera označava povezanost s regeneracijom i zaštitom života . Kupid je pronađen u samom centru Pule na oko tri metra dubine i teži oko 250 kilograma.

-To je pravo malo čudo među europskim nalazima - rekao je ravnatelj Komšo i podsjetio na važnost najvećeg istarskog grada u kontekstu prosperitetnog rimskog grada s dva kazališta i amfiteatrom. Zbog svoje iznimne vrijednosti i važnosti kip će biti prilagođen postojećim planovima muzeja i postat će zasluženo ponosni dio antičke baštine ovog prostora. Istraživanja na prostoru gdje je Kupid pronađen se nastavljaju, a arheolozi očekuju još vrijednih nalaza koji će zasigurno rasvijetliti namjenu luksuznog domusa ali i ondašnjeg života njegovih stanara.