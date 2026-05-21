OPTUŽENI ZA ŠPIJUNAŽU

Separatisti u Indoneziji ubili 8 ljudi, vojska: Žrtve su bili civili

Piše HINA,
Foto: Willy Kurniawan

Indonezijska vojska optužuje naoružane pobunjenike za ubojstvo rudara u regiji Yahukimo, dok separatisti tvrde da su ubijeni bili vojni obavještajci prerušeni u kopače zlata.

Indonezijska vojska priopćila je u četvrtak da su naoružani separatisti u pokrajini Papua ubili osam civila koji su radili kao kopači zlata, dok pobunjenička skupina tvrdi da su žrtve bili vojni obavještajci. Prema priopćenju vojske, incident se dogodio u regiji Yahukimo u pokrajini Highland Papua, a tijela ubijenih su u postupku evakuacije. Vojni glasnogovornik M. Wirya Arthadiguna osudio je napad i potvrdio da su žrtve bili civili zaposleni u rudarskim aktivnostima, dok su snage sigurnosti pokrenule potragu za počiniteljima. S druge strane, o ružana separatistička skupina Zapadnopapuanska narodnooslobodilačka vojska (TPNPB) preuzela je odgovornost za napad, tvrdeći da su ubijeni bili vojni obavještajci prerušeni u rudare. Vojska je te tvrdnje odbacila.

Separatisti su pozvali vladu da prestane slati vojne časnike u Papuu prerušene u rudare ili taksiste. Vojska je pokrenula potjeru za počiniteljima.

Resursima bogata Papua, gdje se nalazi drugi najveći rudnik zlata i bakra na svijetu, opterećena je separatističkim pokretom otkako je 1969. godine došla pod indonezijsku kontrolu nakon glasovanja pod nadzorom UN-a.

