HOĆE LI BITI I PODJELA SADA?

Šeparović o izboru novog šefa Ustavnog suda: 'Nedopustivo je to što su suci napustili sjednicu'

Piše Ivan Štengl,
Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Kako je istaknuo, nije znao da će suci napustiti sjednicu. Tu informaciju je dobio tek tri minute prije početka. A hoće li Ustavni sud sada biti podijeljen?

Osam sudaca Ustavnog suda glasalo je za novog predsjednika i zamjenicu predsjednika. Petero je napustilo sjednicu prije glasanja za zamjenika Miroslava Šeparovića.

- Kao što sam i najavio, održali smo sjednicu i izabrali novog predsjednika i novu zamjenicu. Novi predsjednik je profesor dr. Frane Staničić, a zamjenica izvanredna profesorica Marochinski Zrinski. Time smo poslali snažnu poruku da dvoje sudaca različitih svjetonazora mogu upravljati Sudom. Time pokazujemo stabilnost, ali i poruku političarima koji to komentiraju da će Ustavni sud suditi temeljem zakona i Ustava. Staničić stupa na dužnost 13. listopada, istekom mog mandata, a Marochinski Zrinski istekom dosadašnjeg zamjenika Mate Arlovića - rekao je Šeparović nakon sjednice.

Osvrnuo se i na suce koji su sjednicu napustili prije glasanja.

- Za to nije bilo opravdanog razloga, po mom mišljenju. Predsjedniku ističe mandat i bez njega Ustavni sud ne može funkcionirati. Ništa se ne bi riješilo u deset ili 12 dana. Po meni, njihovo ponašanje je nedopustivo, ali oni su to tako izabrali i tu ništa ne možemo. Svi preostali suci su izabrali predsjednika tajnim, a predsjednicu javnim glasovanjem. Posljednjih dvadesetak dana su obavljene intenzivne konzultacije, razgovaralo se sa svima. Bio nam je potreban balans i htjeli smo poslati poruku. Zašto kolege nisu pristale na to, ne znam - rekao je.

- Nažalost, to sad tako izgleda, ali nadam se da će se tenzije smiriti i da će svi kolege shvatiti da smo mi ustavni suci, a ne delegati političkih stranaka ili predsjednika Zorana Milanovića. Kad svi to shvate i kad se svi budemo ponašali u skladu Ustava i zakona, nadam se da će te prisutne stege popustiti - poručio je.

