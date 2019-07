Šeparović o Karamarku: Sukob interesa nije ujedno i korupcija

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović komentirao je odluku Ustavnog suda o Tomislavu Karamarku. Naime, na sjednici Ustavnog suda 2. srpnja uvažena je ustavna tužba Karamarka te se ukida presuda Visokog suda i presuda Upravnog suda pa se predmet vraća Upravnom sudu, javlja N1.

- Ustavni sud usvojio je ustavnu tužbu Tomislava Karamarka te ukinuo presudu i predmet vratio na ponovni postupak. Podnositelj je osporavao odluku Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, rekao je Šeparović.

Ustavni sud u odluci od 7. studenog 2012. godine utvrdio je definiciju sukoba interesa i svrhu mjera propisanih zakonom. Tako je utvrdio da je sukob interesa niz situacija koje su se dogodile u trenutku kad dužnosnik stupa na vlast, a koje su povezane s njegovim privatnim i poslovnim životom. Sukob interesa nije korupcija, rekao je Šeparović. Dužnosnici su radi izbjegavanja sukoba interesa dužni postupati po Zakonu i propisanim pravilima ponašanja dužnosnika, rekao je Šeparović.

- Ustavni sud uopće ne odlučuje o tome je li podnositelj bio u sukobu interesa, ta pitanja u nadležnosti su sudova i Povjerenstva. No, zadaća je utvrditi je li došlo do povrede ustavnih prava podnositelja. On je ponovio prigovore koje je isticao pred upravnim sudovima te istaknuo da nije usvojen niti jedan njegov prigovor nego su samo prihvaćena stajališta Povjerenstva, rekao je Šeparović.

Šeparović je pojasnio kako Upravni sud nije odgovorio na pitanja koja je u svom prigovoru postavio Tomislav Karamarko.

- Ustavni sud utvrdio je da Upravni sudovi nisu ispunili svoju zadaću, propustili su dati jasan i decidiran odgovor na postavljena pitanja. Podnositelj je otvorio važna pitanja na temelju granica ovlasti Povjerenstva, rekao je Šeparović.

Ustavni sud ocijenio je da se upravni sudovi na ta pitanja nisu uopće očitovali, iako je riječ o važnim pravim pitanjima, nego su nekritički prihvatili odluke Povjerenstva. Ustavni sud utvrdio je da je podnositelju uskraćeno pravo na pravično suđenje, rekao je Šeparović.

Od 13 sudaca 10 sudaca glasalo je za ovu odluku, 3 suca bila su protiv.

Laičkim riječima, predmet je vraćen upravnim sudovima, jer upravni sudovi na prigovore koje su odvjetnici Karamarka isticali nisu dobili odgovore od upravnih sudova. Dakle, upravni sudovi nisu izvršili svoju ulogu nadzora nad zakonitosti akata upravnih tijela, u konkretnom slučaju Povjerenstva. Mi nismo dirali odluku Povjerenstva, njome se nismo bavili, nju nismo propitivali, nego smo propitivali prigovore koje je podnositelj iznosio i za to nije dobio odgovor, rekao je Šeparović.

To radimo i na drugim slučajevima, ovo nije izuzetak, rekao je Šeparović.

Podsjetimo, Povjerenstvo je u lipnju 2016. donijelo odluku da je tadašnji potpredsjednik Vlade i šef HDZ-a Tomislav Karamarko, sudjelujući o raspravama o sudskim sporovima koje je vezano uz Inu Hrvatska vodila s mađarskim MOL-om, bio u potencijalnom sukobu interesa te da je povrijedio načela djelovanja obnašanja dužnosti. Karamarko je, konstatiralo je Povjerenstvo, povrijedio načela poštenog, savjesnog i odgovornog postupanja jer je Vladi, svojoj stranci, koalicijskim partnerima i javnosti prešutio da njegova supruga Ana Karamarko iz godina posluje s Jozom Petrovićem, lobistom MOL-a u Hrvatskoj.