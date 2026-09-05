Šerbedžija na prosvjedu. Ranije poručio: Ja sam Srbin iz Like, pa da odgovorim nacionalistima

Među sudionicima prosvjeda “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” u Zagrebu snimljen je i proslavljeni glumac Rade Šerbedžija. Za Liku je posebno emotivno vezan s obzirom na to da je rođen u selu Bunić kod Korenice, a tamo je živio prvih šest godina života.

Rade Šerbedžija na prosvjedu za Liku | Foto: Marko Seper /PIXSELL

Nedavno je govorio o inicijativi 'Gospić je naš dom' i problemu otpada u Lici u emisiji 'Briefing' Jutarnjeg lista.

- Ja jesam Srbin iz Hrvatske, Srbin iz Like. Pa da ovim nacionalistima odgovorim..., ako imaju nešto protiv moje majke i oca i djedova, pa nisu me samo oni rodili. Rodio me Velebit, rodila me Krbavska poljana, rodili me Višovi, rodila me moja Lika, rodila me Krbava - rekao je poznati glumac.