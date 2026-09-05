Obavijesti

News

Komentari 34
PROSVJED U ZAGREBU

Šerbedžija na prosvjedu. Ranije poručio: Ja sam Srbin iz Like, pa da odgovorim nacionalistima

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Šerbedžija na prosvjedu. Ranije poručio: Ja sam Srbin iz Like, pa da odgovorim nacionalistima
17
Rade Šerbedžija na prosvjedu za Liku | Foto: Marko Seper /PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Rade Šerbedžija došao je na prosvjed u Zagrebu te pružio podršku prosvjednicima zbog ilegalnog otpada

Među sudionicima prosvjeda “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” u Zagrebu snimljen je i proslavljeni glumac Rade Šerbedžija. Za Liku je posebno emotivno vezan s obzirom na to da je rođen u selu Bunić kod Korenice, a tamo je živio prvih šest godina života.

Rade Šerbedžija na prosvjedu za Liku
Rade Šerbedžija na prosvjedu za Liku | Foto: Marko Seper /PIXSELL

Nedavno je govorio o inicijativi 'Gospić je naš dom' i problemu otpada u Lici u emisiji 'Briefing' Jutarnjeg lista.

SNIMKA S HIPODROMA Evo što je Thompson objavio dok traje veliki prosvjed za Liku
Evo što je Thompson objavio dok traje veliki prosvjed za Liku

 - Ja jesam Srbin iz Hrvatske, Srbin iz Like. Pa da ovim nacionalistima odgovorim..., ako imaju nešto protiv moje majke i oca i djedova, pa nisu me samo oni rodili. Rodio me Velebit, rodila me Krbavska poljana, rodili me Višovi, rodila me moja Lika, rodila me Krbava - rekao je poznati glumac.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 34
UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Gotov ogroman prosvjed na Trgu: Vlast mora služiti svom narodu, a ne otpadnoj mafiji

Iz inicijative posebno naglašavaju kako je jedini organizator prosvjeda građanska inicijativa „Gospić je naš dom“ te da za govornicom neće biti političari, nego građani.
Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!
AFERA NA REBRU

Kardiokirurgu na Rebru otkaz, on prijavljuje skrivene kamere, optužbe protiv njega još gore!

Dr. Ivan Burcar dobio je prije godinu dana opomenu pred otkaz, a sad i otkaz. Medicinske sestre i tehničari koji su radili s njim za 24sata otkrivaju zašto su ga prijavili. S druge strane, dr. Burcar prijavio je KBC policiji
Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'
POGLEDAJTE SNIMKU

Svjedoci buktinje na obilaznici: 'Vatrogasci su se probijali kroz gužvu, ali za auto je bilo kasno'

Promet baš teče otežano, iako zapaljeni auto stoji u zaustavnoj traci. Kolona se proteže do Lučkoga - priča nam čitatelj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026