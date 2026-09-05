Rade Šerbedžija došao je na prosvjed u Zagrebu te pružio podršku prosvjednicima zbog ilegalnog otpada
PROSVJED U ZAGREBU
Šerbedžija na prosvjedu. Ranije poručio: Ja sam Srbin iz Like, pa da odgovorim nacionalistima
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Među sudionicima prosvjeda “Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku” u Zagrebu snimljen je i proslavljeni glumac Rade Šerbedžija. Za Liku je posebno emotivno vezan s obzirom na to da je rođen u selu Bunić kod Korenice, a tamo je živio prvih šest godina života.
Nedavno je govorio o inicijativi 'Gospić je naš dom' i problemu otpada u Lici u emisiji 'Briefing' Jutarnjeg lista.
- Ja jesam Srbin iz Hrvatske, Srbin iz Like. Pa da ovim nacionalistima odgovorim..., ako imaju nešto protiv moje majke i oca i djedova, pa nisu me samo oni rodili. Rodio me Velebit, rodila me Krbavska poljana, rodili me Višovi, rodila me moja Lika, rodila me Krbava - rekao je poznati glumac.
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