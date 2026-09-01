Tonči Tadić za 24sata: Ako bi Putin bacio nuklearnu bombu, dobio bi 33 Černobila u Rusiji...

Krajem kolovoza nuklearna retorika iz Moskve ponovno je pojačana. Zastupnik ruske Dume Aleksej Žuravljov 30. kolovoza govorio je o mogućnosti uporabe nuklearnog oružja protiv Ukrajine, uz poruku da bi Rusija, ako procijeni da je potrebno, mogla posegnuti za takvim odgovorom.

Istodobno je posebni izaslanik ruskog ministarstva vanjskih poslova Andrej Bjelousov tvrdio da američko inzistiranje na razgovorima o ruskom nestrateškom nuklearnom arsenalu ukazuje na to da američki stratezi ozbiljno razmatraju mogućnost uporabe nuklearnog oružja na europskom bojištu.

Nuklearni fizičar i vanjskopolitički analitičar Tonči Tadić govori nam da eskalacija nuklearne retorike predstavlja nervozu na hodnicima Kremlja.

Russian State Duma deputy Alexey Zhuravlev says Russia is "obligated to use tactical nuclear weapons." According to him, there is no need to discuss it, and the goal should be to "force Ukraine into capitulation." https://t.co/8UJQQKlKcE pic.twitter.com/l5LuCz5c6y — WarTranslated (@wartranslated) August 30, 2026

- Te izjave su znak da u Moskvi razumiju da rat ne ide po planu. Govorimo o trodnevnoj specijalnoj operaciji koja traje već četiri i pol godine i u kojoj je uništeno 58 posto rafinerijskih kapaciteta, 90 posto skladišta Wildberries i kreće uništavanje skladišta firme Ozon. Kada god je Ukrajina dobivala novo zapadno oružje ili kada je bilo jasno da ruska strategija ne prolazi, povlačilo se pitanje nuklearne bombe - govori nam nuklearni fizičar i dodaje da je u pozadini kognitivni rat kojem je cilj stvaranje straha, nesigurnosti, sumnje ili osjećaja da je određena odluka previše rizična.

- Uvijek joj je cilj sijanje straha, u prvom redu na zapadu da prisili Ukrajinu da se prestane boriti i da se ukine vojna pomoć. Putin je protiv Ukrajine upotrijebio doslovno sve osim nuklearne bombe. Bojni otrovi, kasetne bombe, dronovi, apsolutno sve gadarije koje su mogli izmisliti su upotrijebili. Ratko Mladić bio bi ponosan da je mogao koristiti barem dio toga u napadu na Hrvate i Bošnjake, ali kao i kod njegovih taktika, tako je i Putinova taktika proizvod očaja. On jednostavno nema milijun Rusa koji viknu 'ura' i krenu u juriš. Toga nema u ovom ratu - govori nam Tadić i dodaje da ipak takve izjave treba uzeti ozbiljno i da je Rusija opasna kao i 2022.

- Stvar je u tome da ta nuklearna bomba dobiva rat, pa oni bi ju upotrijebili. Upotrijebili bi ju i Amerikanci u Koreji, Vijetnamu, Afganistanu ili Iraku. Tu padaju sve priče o tome kako se Putin suzdržava jer da mu nuklearno oružje može donijeti pobjedu bez teških posljedica, upotrijebio bi ju. Tu je i Kina koja ima s Ukrajinom Deklaraciju o nuklearnoj sigurnosti iz prosinca 2013. Ako bi Rusija upotrijebila nuklearno oružje našla bi se u goroj izolaciji nego Sjeverna Koreja - rezonira dr.sc. Tonči Tadić.

Još jednu opasnost predstavljala bi ukrajinska odmazda.

- U slučaju nuklearnog napada, Ukrajini bi ruske nuklearke na europskom kontinentu bile legitimni vojni cilj. Ako bi Putin poveo nuklearni napad, dobio bi 33 Černobila. U Hirošimu i Nagasaki su se ljudi vratili, ali u Černobil neće još dugo. Rusi su svjesni te mogućnosti, zato Marija Zaharova od početka rata vrišti i optužuje Ukrajinu zbog nuklearke Zaporižja. Nitko u Ukrajini nije toliko lud, ali ako se suoče s nuklearnim genocidom imat će puno pravo napasti ruske nuklearke koje bi dovele do biblijskog egzodusa ljudi iz Europe u Sibir - govori Tadić te upozorava da se Ruse uvijek mora ozbiljno shvaćati.

- Ruse uvijek treba shvaćati ozbiljno i uvijek im treba davati do znanja gdje vodi takav potencijalni nuklearni avanturizam. Kada god spominju bombe, eskalaciju rata treba ih shvaćati ozbiljno, ali im i poručiti da oni iz takve eskalacije ne mogu izaći netaknuti da i sami ne dožive štetu. Važno je podsjetiti na doktrinu koju je izradio Valerij Gerasimov 2013. godine pod naslovom 'Teorija predviđanja'. U njoj je naveo da se Rusija ne može nositi s NATO-om u konvencionalnom i nuklearnom sukobu, ali može ostvariti uspjeh ako propagandom prije i tijekom rata uspije druge uvjeriti da je otpor Rusiji besmislen - zaključio je Tadić.