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Obračun dvije špijunske službe u Kijevu, Zelenski ljut: 'Pucati se može samo na okupatore!'

Piše 24sata,
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Obračun dvije špijunske službe u Kijevu, Zelenski ljut: 'Pucati se može samo na okupatore!'
Foto: Michael Kappeler/DPA
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Ovaj nasilni sukob nije izoliran, već vrhunac dugog rivalstva...

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oštro je osudio oružani sukob između dviju glavnih ukrajinskih obavještajnih službi – SBU-a i GUR-a, koji se dogodio u Kijevu. Incident, u kojem su ranjena tri časnika, nazvao je 'apsolutno sramotnim'. Sukob je, prema dostupnim informacijama, nastao nakon što je Služba sigurnosti Ukrajine (SBU) privela Stepana Kaplunova, zamjenika zapovjednika Ruskog dobrovoljačkog korpusa (RVC). Riječ je o jedinici ruskih državljana koja se bori na ukrajinskoj strani i djeluje pod nadzorom Glavne obavještajne uprave Ministarstva obrane (GUR). 

Zelenski je odmah zatražio potpunu istragu od tužitelja i Državnog istražnog ureda (DBR) te je smijenio visokog dužnosnika SBU-a Oleha Hramova, voditelja Odjela za zaštitu državnih tajni. Prema izvještajima, u pucnjavi su ozlijeđena tri časnika GUR-a.SBU je unutarnja sigurnosna služba, ekvivalent američkom FBI-u, dok je GUR vojno-obavještajna agencija zadužena i za specijalne operacije. Zelenski je bio prilično jasan:

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- Ovdje u Ukrajini pucati je dopušteno samo na ruske okupatore - kazao je.

Suprotstavljene verzije događaja i dugotrajne napetosti

SBU i GUR dali su potpuno različite verzije događaja. SBU tvrdi da su njihovi agenti sprječavali navodnu rusku terorističku zavjeru protiv člana ruske oporbe, nakon čega ih je napala skupina naoružanih osoba kasnije identificiranih kao pripadnici Obrambenih snaga. Zapovjednik GUR-ove specijalne jedinice 'Timur', pod koju spada i RVC, optužio je SBU za 'otmicu' Kaplunova i otvaranje vatre na nenaoružane časnike GUR-a koji su stigli na mjesto događaja. 

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Kaplunov je u međuvremenu pušten, potvrdio je njegov odvjetnik. Ovaj nasilni sukob nije izoliran, već vrhunac dugog rivalstva. Još u ožujku 2022. časnici SBU-a ubili su Denisa Kirejeva, operativca GUR-a koji je sudjelovao u ranim mirovnim pregovorima s Rusijom. SBU ga je sumnjičio za izdaju, a GUR ga je kasnije proglasio herojem koji je pružio ključne obavještajne podatke.ŽŽ

Ruski napadi na ukrajinske gradove ne prestaju

Dok se u Kijevu rješavaju unutarnji sukobi, ruski napadi se nastavljaju. Dronovi su u srijedu pogodili središte Kijeva, bio je to sedmi dan intenzivnih udara na glavni grad. Eksplozije su se ponovno čule u ranim jutarnjim satima u četvrtak. U srijedu je ranjeno 11 osoba, oštećene su stambene zgrade i zgrade sveučilišta.

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Projektili i dronovi gađali su i energetska postrojenja u regiji Odesa, zbog čega je više od 350.000 domova ostalo bez struje. U napadima na Dnjpro ubijene su dvije osobe, a osam ih je ranjeno; oštećena su skladišta hrane i obrazovne ustanove.
 

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