\u0160eri\u0107 je objasnio da su na pripremnom ro\u010di\u0161tu vidjeli optu\u017enicu te da su o\u010dekivali da se Zavadlav izjasni o krivnji, \u0161to on nije htio napraviti.\u00a0

- Jednostavno je od\u0161utio. Dr\u017eavno odvjetni\u0161tvo je prilo\u017eilo \u010ditav niz dokaza i svjedoke - objasnio je \u0160eri\u0107 i rekao da \u017eeli da svi svjedoci budu pozvani i daju svoj iskaz.\u00a0

- A posebno su mi zanimljivi vje\u0161taci, inzistirat \u0107u da do\u0111e cijeli tim, a ne samo jedan - rekao je odvjetnik i dodao kako je odre\u0111ena rasprava za 12. i 13. kolovoza \u0161to je, kako ka\u017ee, za njihove prilike, neobi\u010dno brzo.\u00a0

Na pitanje o osiguranju izvan sudnice te o\u010dekuje li probleme i incidente tijekom su\u0111enja, \u0160eri\u0107 je rekao da se on osje\u0107a sigurno i da je te\u0161ko prognozirati.\u00a0

- Vjerojatno postoje neki razlozi zbog kojih neki proces krije ne\u0161to iza. Nemam informacije, ali odgovaraju\u0107e tijelo i slu\u017ebe vjerojatno se pona\u0161aju u skladu s informacijama koje prime - odgovorio je.\u00a0

Rekao je kako on sam nije tra\u017eio osiguranje, ali da se pojavila potreba da i on bude pod nadzorom.\u00a0

Zavadlav se nakon pripremog ro\u010di\u0161ta natrag vra\u0107a u zatvor u Gospi\u0107u. Na pitanje ho\u0107e li ga vra\u0107ati u Gospi\u0107 i kada \u0107e ro\u010di\u0161ta trajati nekoliko dana, \u0160eri\u0107 ka\u017ee da bi on to volio, no da \u0107e se prije toga procijeniti sigurnost.\u00a0

Šerić: 'Filip se dobro osjeća, ja sam mu rekao da bude miran'

Danas u 9 sati zakazano je pripremno ročište pred splitskim Županijskim sudom koje nije otvoreno za javnost. Odvjetnik Filipa Zavadlava, Branko Šerić, rekao je kako se osjećao dobro

<p>Filip se osjeća dobro, pričao sam s njime prije ovog pripremnog ročišta. Bilo je jako važno da posluša moje instrukcije, sve se svodilo na to da zadrži mirnoću, da bude miran. On ima faze, bojao sam se da ja neću iskontrolirati, to ne bi bilo dobro ni za postupak, ni za njega. Popunio se, nije više ispijen i čisto dobro izgleda, rekao je <strong>Branko Šerić</strong>, odvjetnik <strong>Filipa Zavadlava</strong>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Izjava Branka Šerića </strong></p><p>Šerić je objasnio da su na pripremnom ročištu vidjeli optužnicu te da su očekivali da se Zavadlav izjasni o krivnji, što on nije htio napraviti. </p><p>- Jednostavno je odšutio. Državno odvjetništvo je priložilo čitav niz dokaza i svjedoke - objasnio je Šerić i rekao da želi da svi svjedoci budu pozvani i daju svoj iskaz. </p><p>- A posebno su mi zanimljivi vještaci, inzistirat ću da dođe cijeli tim, a ne samo jedan - rekao je odvjetnik i dodao kako je određena rasprava za 12. i 13. kolovoza što je, kako kaže, za njihove prilike, neobično brzo. </p><p>Na pitanje o osiguranju izvan sudnice te očekuje li probleme i incidente tijekom suđenja, Šerić je rekao da se on osjeća sigurno i da je teško prognozirati. </p><p>- Vjerojatno postoje neki razlozi zbog kojih neki proces krije nešto iza. Nemam informacije, ali odgovarajuće tijelo i službe vjerojatno se ponašaju u skladu s informacijama koje prime - odgovorio je. </p><p>Rekao je kako on sam nije tražio osiguranje, ali da se pojavila potreba da i on bude pod nadzorom. </p><p>Zavadlav se nakon pripremog ročišta natrag vraća u zatvor u Gospiću. Na pitanje hoće li ga vraćati u Gospić i kada će ročišta trajati nekoliko dana, Šerić kaže da bi on to volio, no da će se prije toga procijeniti sigurnost. </p>