Šest je zaraženih, a tri bebe imaju meningitis, liječnici objasnili kakva je to bolest

Šest beba rođenih u bolnici Sveti Duh u Zagrebu između 8. i 12. lipnja zaraženo je enterovirusom, otkriveno je u utorak, nakon čega su informaciju potvrdili i iz same bolnice. Od šestero novorođenčadi, doznajemo, njih troje je dobilo enterovirusni meningitis, teži oblik ove zaraze, ostalo troje je prošlo s lakšim oblikom - sa respiratrnim odnosno probavnim simptomima.

Kako za 24sata kaže predstojnik Klinike za ginekologiju KB-a Sveti Duh prof. dr. Ratko Matijević, jedna beba se liječi kod njih, i to jedna od tri s enterovirusnim meningitisom, četiri su bebe na liječenju u Klaićevoj, dok je jedna već otpuštena iz Klinike "Fran Mihaljević". Beba koja se liječi na Sv. Duhu je bolje, kaže liječnik. Ravnatelj Dječje bolnice u Klaićevoj Goran Roić potvrdio je da su i četiri bebe kod njih dobrog općeg stanja te se kod većine očekuje brzi otpust kući.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Prema Matijevićevim riječima, ne zna se kako je virus ušao u rodilište, i kako se zatim proširio među novorođenčadi. Ministarstvo zdravstva je na Sv. Duh poslalo zdravstvenu inspekciju, stigla im je i sanitarna. Enterovirusna bolest može proći potpuno asimptomatski, ali može doći i do meningitisa, rekao je Matijević.

Ispituju kako je virus ušao u bolnicu

- Virus je, preko ruku, mogao doći s nekim od roditelja, s posjetom djeteta iz vrtića, mi to još ne znamo. Uzeli smo uzorke svih naših djelatnika koji su bili u kontaktu s djecom da saznamo kako je do unosa došlo, kaže dr. Matijević. Nije poznato još ni kako se zatim virus prenio među bebama. Napominje kako su ga mogle prenijeti majke, potvrđuje i mogućnost da je do prijenosa došlo kod prematanja pelena. Sve se to, napominje, sad ispituje. Enterovirusni meningitis, kaže doktor, može biti jako opasan kod male djece, koja nemaju razvijen imuni sustav pa i takve infekcije kod njih mogu biti puno ozbiljnije nego kod odraslih.

- U ponedjeljak nas je osoblje neonatologije obavijestilo da imamo saznanja iz naše, i drugih ustanova koje se bave zbrinjavanjem djece, da postoji šestero djece koji su rođena u KB Sveti Duh koja imaju simptome bolesti uzrokovane enterovirusom. Enterovirusna bolest je sezonska bolest koja se javlja u ovo doba godine. Bolest je koja može imati vrlo široki dijapazon simptoma. Može biti potpuno asimptomatska, a može biti i s vrlo ozbiljnim posljedicama kao što je bio meningitis u nekoliko slučajeva ove djece. Dijete koje liječimo kod nas je bolje i stabilno, ali je bolesno. Ne mogu vam predvidjeti kad će dijete biti otpušteno, rekao je Matijević u izjavi za novinare ispred bolnice. Pojašnjava kako su moguća tri načina prijenosa virusa - je li došao putem vode, ruku ili kapljičnim putem, ispituju. Zabranjene su i posjete na Klinici za ginekologiju i porodništvo.

Ministarstvo zdravstva je objavilo kako nemaju konkretnih informacija o zarazi, zatražili su od bolnice hitno očitovanje.

- U tijeku je nadzor zdravstvene inspekcije vezano za slučaj pacijentice preminule na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu KB Sveti Duh, koji će ujedno obuhvatiti neželjeno zbivanje u rodilištu, kažu u Ministarstvu.

- Enterovirus najčešće izaziva crijevne probleme, odnosno proljev i povraćanje, slično rotavirusu, kao i respiratorne bolesti, s nekim osipima. Enterovirusni meningitis je najteži oblik, pojašnjava za 24sata pedijatar, primarijus Darko Richter. Na pitanje kako je moglo doći do zaraze, i širenja nakon toga, primarijus odgovara kako je virus mogao prijeći s neke mame na dijete prilikom poroda, ili je unesen izvana.

Enteroviroze su česta pojava u rodilištima

- Prijenos s djeteta na dijete moguć je, između ostalog, kod prematanja pelena. Zato je izuzetno važno često prati ruke, napominje liječnik. Pročelnik Zavoda za infektivne bolesti djece Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević" Goran Tešović rekao je pak kako "svake godine u svakoj zemlji enterovirus uđe u barem jedno rodilište".

Ljeto je godišnje doba kad su virusi koji uzrokuju probavne smetnje vrlo učestali, s tim da je gotovo nemoguće prevenirati širenje virusa, odnosno zaraze. Prenose se preko prljavih ruku, ili predmeta koje je dirala zaražena osoba, kao i kapljičnim putem, a otporni su i na uobičajene dezinficijense, pa mogu više dana preživjeti na sobnoj temperaturi i ako se nađete na mjestu gdje je možda i dan, dva ranije bila zaražena osoba, vjerojatno nećete moći izbjeći zarazu. Najčešće se javljaju kod djece, a zaraze se posebno lako prenose tijekom boravka tamo gdje se okuplja više djece, primjerice u vrtiću, školi, ljeti na bazenu ili u igraonicama, na primjer, kaže pedijatar, prof. dr. sc. Milivoj Jovančević, komentirajući slučaj.

S obzirom na to da je kontakt sa zaraženom osobom i stvarima koje je zaražena osoba dirala glavni način zaraze, odluka da se bebe koje su raspoređene u Kliniku za dječje bolesti u Klaićevoj te u Kliniku za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević stave u izolaciju, jer je to jedini način da se pokuša izbjeći veće širenje virusa, kaže sugovornik. No, važno je, dodaje, naglasiti da enteroviroza nije opasna po život, te da većina djece prolazi bez ozbiljnijih komplikacija.

- Uz povišenu temperaturu, najčešći simptom su mučnina, vodenasti proljev i povraćanje, što može potrajati dva do tri dana. Nisu potrebni nikakvi posebni lijekovi, osim onih za snižavanje temperature. Dok traju proljev i povraćanje potrebno je prilagoditi jelovnik djeteta, tako da uvedete laganu hranu sve dok se simptomi ne povuku i postupno uvodite jače obroke. Jako je važno voditi računa o nadoknađivanju tekućine, pa je, uz vodu, dobro ponuditi djetetu i rehidracijsku otopinu – savjetuje dr. Jovančević.

Ukoliko temperatura, proljev i povraćanje nakon dva do tri dana ne prolaze, svakako se treba posavjetovati s liječnikom o nastavku liječenja, a odmah se treba javiti liječniku ako dijete razvije simptome dehidracije: tamni podočnjaci, suhi jezik obložen bijelim naslagama, smanjena količina urina ili intenzivna žuta boja urina, ubrzani rad srca i slabiji puls.

Dr. Jovančević dodaje kako su komplikacije enterovirusa rijetke.

- Jedna od njih je upala moždane ovojnice, koja je obično blažeg tijeka, no može se javiti i upala mišića, posebno srčanog mišića, koja spada u jedan od ozbiljnijih problema koji zahtijevaju ozbiljno liječenje – zaključuje.