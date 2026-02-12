Obavijesti

News

Komentari 0
Novi udarac trgovinskoj politici

Šest republikanaca okrenulo leđa Trumpu: Dom podržao ukidanje carina Kanadi

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Šest republikanaca okrenulo leđa Trumpu: Dom podržao ukidanje carina Kanadi
Foto: Evelyn Hockstein

Američki Zastupnički dom u srijedu je tijesno podržao mjeru protiv carina koje je Donald Trump nametnuo Kanadi, što je rijedak primjer otpora donjeg doma Kongresa američkom predsjedniku

Admiral

Zastupnici su s 219 glasova 'za' i 211 'protiv' glasali za rezoluciju o okončanju trgovinskih mjera na kanadsku robu, a pritom se u podršci toj mjeri demokratima pridružilo šestero republikanaca. 

Trumpova stranka drži tijesnu većinu od 218 naprema 214 zastupnika u donjem domu Kongresa. Rezolucija ima dobre izglede za usvajanje i u Senatu koji je već dvaput glasao za blokiranje Trumpovog uvođenja carina Kanadi, unatoč tome što njegovi republikanci tamo drže više mandata.

No malo je vjerojatno da će rezolucija postati zakon jer bi za nadglasavanje očekivanog Trumpova veta bila potrebna dvotrećinska većina u oba doma, a većina republikanaca dosad nije bila voljna otvoreno se suprotstaviti Trumpovoj politici.

BURNA RASPRAVA Desnica EU parlamenta brani ICE i Trumpa. Bartulica: 'On štiti granice i provodi zakone SAD-a'
Desnica EU parlamenta brani ICE i Trumpa. Bartulica: 'On štiti granice i provodi zakone SAD-a'

Ipak, glasanje u Zastupničkom domu novi je pokazatelj rastuće napetosti unutar Republikanske stranke zbog ekonomske politike predsjednika i njegovog odnosa prema ključnim saveznicima. 

Trump je od povratka u Bijelu kuću uveo niz carina sjevernoj susjedi, a nedavno je zaprijetio carinama od 100 posto zbog prijedloga trgovinskog sporazuma između Ottawe i Pekinga.

Za vrijeme glasanja u donjem domu Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da će "svaki republikanac koji glasa protiv carina ozbiljno snositi posljedice kad dođu izbori". 

Novi udarac Poljska i Italija: Nećemo u Trumpov Odbor za mir!
Poljska i Italija: Nećemo u Trumpov Odbor za mir!

"CARINE su nam pružile ekonomsku i nacionalnu sigurnost te nijedan republikanac ne smije biti odgovoran za uništenje tog privilegija", dodao je Trump. 

Trumpove trgovinske mjere razmatra i američki Vrhovni sud koji će uskoro presuditi je li predsjednik imao pravnu ovlast uvesti ih, piše BBC. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'
PODIGNUTA OPTUŽNICA

Časna priznala zašto je lagala da je napadnuta u Zagrebu! 'Htjela sam dobiti na vremenu'

Jednostavno im nisam mogla priznati kako ne stižem diplomski napisati pa sam samo htjela malo na vremenu dobiti, priznala je časna sestra...
Stiže zahladnjenje i snijeg!
PROMJENA VREMENA

Stiže zahladnjenje i snijeg!

Hrvatsku očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz povremenu kišu koja će biti češća na Jadranu i u priobalnim područjima. U unutrašnjosti zemlje, osobito u središnjoj i istočnoj Hrvatskoj, kiša će se pojavljivati uglavnom u drugom dijelu dana, dok će jutro biti obilježeno mjestimičnom maglom.
UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'
UZNEMIRUJUĆA SNIMKA NAPADA

UŽAS U RIJECI Šestorica pretukla maloljetnika: 'Tukli su ga dok je bio na podu, u bolnici je...'

PU primorsko-goranska potvrdila je za 24sata da istražuju slučaj

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026