Sestra napadnute djevojke iz Rijeke: 'Ona ga je prva udarila'

Šime L. (26), koji je napao djevojku u Viškovu, dobio je kaznu od 15 dana zatvora. Presuda je nepravomoćna i okrivljeni ima pravo žalbe, a mora platiti i kaznu od 500 kuna sudskih troškova.

Presuda je donesena nakon što je u ponedjeljak saslušano petero svjedoka, među kojima jedan okrivljenikov prijatelj, koji tvrdi da su potpuno neutemeljene tvrdnje da je djevojčinom glavom udarao u asfalt. To pak potvrđuje i svjedočenje jedne od sestara napadnute djevojke. Naime, tri sestre bile su u noćnom izlasku i najstarija je pričala s napadačem te joj je on platio piće, a zatim je stolu prišla mlađa sestra.

- Onda je ona počela njega napadati da se makne od mene i tu su počele svađe. On je njoj rekao da ne bude bezobrazna, na što je ona isto malo grublje reagirala - kazala je sestra napadnute djevojke, javlja RTL.

Svjedoci su ispričali kako je on otišao od stola, ali ona, kažu, nije odustajala pa je išla za njim po klubu.

- Poslije su mnogi svjedoci rekli da je ona njega prva udarila - kazala je sestra napadnute djevojke. On joj je uzvratio pa su ga zaštitari izbacili van, ali djevojke su otišle za njim.

- Ali su one izašle za njim. Moje mišljenje je, da nisu izašle, do toga ništa ne bi ni došlo. Jer su one dalje tražile probleme - ispričala je sestra napadnute djevojke i dodala kako je vani njezina sestra prva udarila 26-godišnjaka na što joj je on uzvratio šamarom od kojeg se srušila.

- Po meni je reakcija pretjerana. A to da joj je udarao glavom o pod? Ja to nisam vidjela - rekla je.