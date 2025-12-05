Obavijesti

SEKSIZAM

Sever reagirala na seksističku izjavu. Havel: To je satira

Sever reagirala na seksističku izjavu. Havel: To je satira
Zagreb: Otvorenje izložbe “Učinili smo što smo mogli, zapamtite nas” u organizaciji Sindikata novinara Hrvatske | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Dok se raspravlja o satiričnom citatu iz mog "tvita", a radi se o satiričnom citatu, olako se, izgleda mi, zanemaruje kako je on izrečen u kontekstu skupa na kojem se izravno poziva na protuustavno djelovanje, usmjereno protiv postojanja Republike Hrvatske, a u prilog obnavljanju nekakvih balkanskih državnih saveza, rekao je profesor Boris Havel

Vele promatrači sa strane: J***š skup na kojem je Maja Sever najljepša, napisao je profesor na zagrebačkom Fakultetu političkih znanosti izv. prof. dr. sc. Boris Havel nakon antifašističkog prosvjeda u Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru. Komentar je objavio uz fotografiju s prosvjeda "Ujedinjeni protiv fašizma" na kojem je Maja Sever sudjelovala kao jedna od govornica. 

Profesor novinarstva je ranije došao u fokus javnosti kada je u travnju 2020. uz grb HOS-a napisao još jedan komentar.

 - Ako moram birati između slučajnog predsjednika i momaka koji su od jugoslavenskog fašizma branili Hrvatsku, izbor je krajnje jednostavan. Čast je biti spreman za svoj hrvatski dom. Kako devedesetih, tako i danas - objavio je prije pet godina Havel. Nakon službenog upita Večernjeg lista za komentar, FPZG je objavio reakciju Uprave fakulteta o njihovom predavaču.

Zagreb: Boris Havel, autor knjige Arapsko-izraelski sukob
Foto: Boris Scitar/Vecernji list

 - Uprava Fakulteta političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu oštro osuđuje svaku vrstu diskriminacije, uključujući seksizam i javno vrijeđanje i ponižavanje bilo koje osobe, u ovom slučaju novinarke Maje Sever. Fakultet snažno podupire slobodu govora i javnih nastupa svojih zaposlenika, međutim, nastavnici i zaposlenici dužni su voditi računa o dobrobiti i interesima Fakulteta i Sveučilišta, kao i o poštivanju temeljnih ljudskih i profesionalnih načela za koje obrazuju studente. Privatno iznesene izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela ni na koji način ne predstavljaju Fakultet političkih znanosti niti Sveučilište u Zagrebu, stoga se Fakultet od njih oštro ograđuje. Odgovorna, uvažavajuća i pristojna komunikacija minimum je koju javnost s pravom očekuje od sveučilišnih nastavnika. Fakultet će, u skladu s internim pravilnicima i Etičkim kodeksom Sveučilišta u Zagrebu, razmotriti sve relevantne okolnosti vezane uz izjave izv. prof. dr. sc. Borisa Havela i poduzeti odgovarajuće mjere - objavio je FPZG.

SEKSISTIČKA IZJAVA FPZG osudio izjave prof. Borisa Havela: 'Oštro se ograđujemo!'
FPZG osudio izjave prof. Borisa Havela: 'Oštro se ograđujemo!'

 - Već dugo se vrlo svjesno ne osvrćem na govor mržnje koji Havel učestalo objavljuje po društvenim mrežama, vrlo često i osobno. Jednostavno, maknula sam se s Twittera. To zaobilazim jer nemam pravog odgovora na to. S Havelom se ne bih htjela baviti. U ovoj je priči iznimno važno što su studentice i studenti jasno i javno objavili da svojim nastupima i objavama Havel šteti i cijelom Fakultetu i novinarstvu kao takvom. I upravo su oni upozorili da je to tek jedan od slučajeva - rekla je Sever za Večernji list.

Zagreb: Posljednji ispraćaj glumca Duška Valentića
Zagreb: Posljednji ispraćaj glumca Duška Valentića | Foto: Davorin Visnjic/PIXSELL

Odgovor Havela

O svemu se oglasio i sam Boris Havel koji tvrdi da se radi o satiri.

 - Dok se raspravlja o satiričnom citatu iz mog "tvita", a radi se o satiričnom citatu, olako se, izgleda mi, zanemaruje kako je on izrečen u kontekstu skupa na kojem se izravno poziva na protuustavno djelovanje, usmjereno protiv postojanja Republike Hrvatske, a u prilog obnavljanju nekakvih balkanskih državnih saveza. Oštro se protivnim protuustavnom aktivizmu, pa i kroz citiranje satiričnih komentara. Kako je vidljivo iz priopćenja Kluba studenata FPZG-a, stvarni poriv ove hajke je "Free Palestine", čime se zaključuje njihova poruka. Nikada se neću ispričati što sam protivnik svih totalitarnih ideologija podjednako, o čemu ustrajno pišem i govorim preko dvadeset godina. Dakle, svih totalitarizama, bilo da se radi o onima iz prošlosti, poput nacizma i fašizma, bilo da se radi o onima koji danas opet dižu glavu, poput komunizma i samozvanog "antifašizma", ili pak o onima koji su posljednjih godina pokazali neopisivu krvoločnost, a to je antisemitski i antihumani džihadizam. Pod krinkom i u ime "Free Palestine" počinjena su najgora zabilježena zvjerstva nad ljudima i ženama 7. listopada. Upravo sam se vratio iz Izraela gdje sam imao prigodu saslušati neke potresne osobne priče. Moj glas protiv seksizma je ovo – prosvjedujem do zadnjeg daha protiv mučenja, silovanja i ubijanja žena samo zato što su židovske žene - odgovorio je Havel Večernjem listu.

