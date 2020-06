Severinin bivši tjelohranitelj: 'Nikada ga iz mora nisam izvadio toliko velikog...'

Mići se s ugorom borio više od 15 minuta, ali na kraju je uspio. Da bi mogao nekoliko puta zaroniti, morao je skinuti svoje olovne utege. Kaže kako je ugor jako finog okusa

<p>Dvostruki svjetski prvak u taekwandou, <strong>Mići Kuzmanović</strong> (43), bivši tjelohranitelj Severine i drugih estradnih zvijezda poput Nine Badrić i Gibbonia, taksist je je već deset godina, a od svog se posla voli odmoriti ribolovom.</p><p>Tako je u Starigradu kod Senja ulovio ugora teškog 13 kilograma.</p><p>- Ovakav se prizor ne viđa svakodnevno, mogu reći da mi je to jedan od najvećih uspjeha ikada- kaže Mići.</p><p>Podvodnim ribolovom se rekreativno bavi već nekoliko godina, a ugora je, kaže, ulovio sasvim slučajno.</p><p>- Inače su ugori prilično agresivni i kod ribolova se pokušaju zaobići. Međutim kolega me zamolio ako bih mu s dubine od 15 metara mogao izroniti vršu koja je pukla i tamo zaglavila prije nekoliko tjedana - počinje priču.</p><p>Kada se spustio na tu dubinu shvatio je da se vrša komeša.</p><p>- Bilo je poprilično mutno i shvatio sam da je nešto unutra. Mislio sam da je neka veća riba, no kad sam bolje pogledao bio je veliki ugor. Oni obično nikad ne zalaze u vrše, pa pretpostavljam da je lovio neku ribu koja je tamo zalutala - objašnjava.</p><p>Shvatio je da vršu neće moći tako lako izroniti, pa se vratio na površinu po harpun.</p><p>- Cijeli je proces trajao više od 15 minuta, trebalo mi je nekoliko puta da zaronim i ulovim ugora. Na kraju sam uspješno izronio i njega i vršu - kaže.</p><p>Mići se potom slikao uz svoj ulov. Budući da je visok 198 centimetara, pretpostavlja da je ulovljen ugor dug oko 180 centimetara.</p><p>- Do sada sam nailazio na male ugore, teške oko tri kilograma, ali ovo je stvarno nešto fantastično. Pamtit ću ovaj ulov još jako dugo - kaže nam ponosno.</p><p>Ugora su odmah narezali na manje komade, a Mići ih je ponosno podijelio prijateljima i obitelji.</p><p>- Manji ugori imaju dosta kosti, međutim ovaj je bio pun mekanog mesa. Dio smo odmah ispohali kako bi ga probali i moram vam reći, jako je ukusan - kaže.</p><p>Mići iza sebe ima zavidnu sportsku karijeru gdje je dva puta bio treći teškaš svijeta, a jednom je bio i brončani na Prvenstvu Europe u Teakwandou. No poznat je po radu s estradnim zvijezdama.</p><p>- Radio sam sa Severinom četiri godine, dok sada radim s Ninom Badrić i Gibbonijem. Moj je posao dovesti ih na koncert ili gažu i stajati kraj pozornice dok ne završe. Kasnije ih sigurno dovezem kući, a ponekad prije toga odemo zajedno nešto pojesti - kaže.</p><p>Mići već deset godina radi kao taksist, a ima i svoj Teakwando klub u kojem podučava djecu.</p>