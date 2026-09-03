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KAKAV BAHATLUK

Sezonski radnici veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Ostat će bez dozvola i moraju otići

Piše HINA,
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Sezonski radnici veličali ratnog zločinca Ratka Mladića. Ostat će bez dozvola i moraju otići
Foto: POOL/REUTERS
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Utvrđeno je da su na svojim javnim i otvorenim profilima na društvenim mrežama objavljivali slike, simbole, pjesme i tekstove kojima su odavali počast i iskazivali zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine

Trojicu radnika iz BiH dubrovački sud novčano je kaznio zbog veličanja Ratka Mladića te će ostati bez radnih i boravišnih dozvola uz tromjesečnu zabranu ulaska u Hrvatsku, izvijestila je u četvrtak dubrovačko-neretvanska policija koja je zbog istog prekršaja prijavila još dvojicu muškaraca.

Policija je izvijestila da je od 28. kolovoza do 2. rujna provela kriminalistička istraživanja nad četvoricom državljana BiH u dobi od 31, 30, 25 i 25 godina, koji su bili na privremenom boravku u Hrvatskoj te nad 35-godišnjim hrvatskim državljaninom.

Utvrđeno je da su na svojim javnim i otvorenim profilima na društvenim mrežama objavljivali slike, simbole, pjesme i tekstove kojima su odavali počast i iskazivali zahvalnost osobi osuđenoj za ratne zločine. Policija navodi da su time izazvali uznemirenost, nelagodu i osjećaj povrijeđenosti građana, od kojih je zaprimila više dojava.

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"Budući da su društvene mreže mjesto dostupno javnosti i neodređenom broju građana, počinitelji su na taj način, vrijeđali nacionalne osjećaje građana Republike Hrvatske", navodi policija te nadodaje kako su povrijedili odredbe Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira.

Svih pet muškaraca je uhićeno. Jedan na području Župe dubrovačke, a četvorica u Dubrovniku te su privedeni na Općinski sud.

Trojica državljana BiH nepravomoćno su proglašena krivima i kažnjena novčanim kaznama. Nakon toga bit će im ukinute dozvole za boravak i rad te otkazan kratkotrajni boravak u Hrvatskoj, uz zabranu ulaska u zemlju na tri mjeseca, kažu u policiji.

Protiv njih je pokrenut i postupak protjerivanja iz Europskog gospodarskog prostora uz dvogodišnju zabranu ulaska, koja će stupiti na snagu nakon pravomoćnosti presude. Četvrti državljanin BiH i 35-godišnji hrvatski državljanin također će, prema policijskim navodima, biti privedeni na Općinski sud u Dubrovniku.

Ratko Mladić, bivši zapovjednik Vojske Republike Srpske, pravomoćno je osuđen na doživotni zatvor za genocid, zločine protiv čovječnosti te kršenja zakona i običaja ratovanja počinjena tijekom rata u Bosni i Hercegovini, uključujući progon, istrebljenje, ubojstva, deportacije i prisilno premještanje stanovništva, a nedavno je umro u zatvoru u Hagu.

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