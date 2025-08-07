Šibenski Zavod za hitnu medicinu: Nisu napadnuti djelatnici hitne pomoći

Zavod za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije demantirao je u četvrtak da su u utorak u Šibeniku u večernjim satima napadnute dvije zdravstvene radnice hitne pomoći, te da je napadač potom pobjegao u kolima hitne pomoći.

PU Šibensko-kninska objavila je informaciju da je u utorak navečer u Ulici Stjepana Radića 23-godišnjak napao 29-godišnju zdravstvenu radnicu koja je upravljala službenim vozilom zdravstvene ustanove, te da je potom napao i 32-godišnju zdravstvenu radnicu, koja je u tom trenutku prolazila ulicom i priskočila u pomoć.

Nakon toga je službenim vozilom zdravstvene ustanove pobjegao s mjesta događaja, izvijestila je policija, koja je ubrzo pronašla i uhitila počinitelja, a vozilo vratila zdravstvenoj ustanovi.

Nakon što je Hina objavila da se radilo o djelatnicama i vozilu hitne pomoći, iz Zavoda za hitnu medicinu Šibensko-kninske županije priopćili su da se nije radilo o napadu na službu hitne medicinske pomoći niti na službu saniteta.

"U medijima je krivo objavljena informacija da se radi o djelatnicima hitne službe te da je počinitelj otuđio vozilo našeg Zavoda. Navodno se radi o napadu na liječnicu koja se slučajno zatekla na mjestu događaja, a otuđeno je vozilo koje nije u vlasništvu Zavoda za hitnu medicinu", stoji u demantiju.