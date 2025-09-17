Obavijesti

O RUSKOJ AGRESIJI I RATU

Sigurnosni analitičar: 'Rusi nisu mulci pa da ne znaju svoj posao'

Piše Antonela Šaponja,
Govorio je i o upadu ruskih dronova u poljski zračni prostor

Sigurnosni analitičar i prorektor Sveučilišta obrane i sigurnosti "Dr. Franjo Tuđman", Gordan Akrap, gostovao je na N1 televiziji gdje je komentirao aktualne sigurnosne izazove, od rusko-bjeloruske vojne vježbe do dronova koji su povrijedili poljski zračni prostor. U razgovoru je upozorio na metode kojima Rusija i Bjelorusija nastoje unijeti podjele unutar NATO-a, ali i na nužnost da Europska unija konačno razvije vlastite obrambene kapacitete.

- Radi se o američkom vojnom izaslaniku. Oni inače rade takve stvari, naime, Rusija kada održava vojne vježbe poziva sve vojne izaslanike koji se i dalje nalaze akreditirani na teritoriju Ruske Federacije. To nije sporno. Ono što je zanimljivo je da su pustili i ekipu CNN-a, ali nikog drugog osim Amerikanaca nisu pozvali, to je ono što već duže vrijeme rade i Rusija i Bjelorusija. Naizgled suptilno, ali vrlo jednostavno, pokušavaju unijeti dodatne podjele unutar NATO-a - rekao je Akrap.

'Rusi i Bjelorusi su trebali razgovarati s Poljacima'

Govorio je i o upadu ruskih dronova u poljski zračni prostor. "Ono što se dogodilo u Poljskoj nedavno, kad je 19 borbenih dronova namjerno narušilo poljski zračni prostor, Rusi su komunicirali s Amerikancima, s Washingtonom, ali nisu s Europom", napomenuo je.

- Prvenstveno su Rusi i Bjelorusi trebali razgovarati s Poljacima, a ne s Amerikancima. Ovo pokazuje da se Rusija boji jedino sile koju u ovom trenutku imaju Sjedinjene Američke Države, ne očekuje da će EU razviti dovoljno svoje obrambene i napadačke sposobnosti da može odvratiti u slučaju obrane te da je, to znamo već, predsjednik Trump u svojim odlukama poprilično nepredvidljiv - naveo je.

'Europa mora shvatiti stvarnost u kojoj se nalazi'

Na pitanje je li riječ o pokušaju Rusa da komunikacijom s Amerikancima pokažu Trumpu da ga poštuju, Akrap je odgovorio potvrdno.

- Rusi nisu, što se kaže u Dalmaciji, 'mulci' pa da ne znaju posao. Imaju izuzetna iskustva s takvim manipuliranjima, pogotovo Peskov i Lavrov. Vidi se kako Peskov, glasnogovornik Kremlja, optužuje Europsku uniju za nemogućnost postizanja mira. Što je apsurdno - naglasio je.

Osvrnuo se i na položaj Europske unije u aktualnim geopolitičkim okolnostima.

- Europa mora shvatiti stvarnost u kojoj se nalazi. Europa treba prihvatiti projekcije budućnosti i sigurnosne izazove i stvoriti svoje obrambene i odvraćajuće kapacitete kako bi mogla bolje i sigurnije funkcionirati, prvo unutar svojih granica, a onda i braniti svoje interese izvan granica - uvjeren je.

