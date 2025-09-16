Zašto su Amerikanci stigli u Bjeorusiju na vojne vježbe?

Pentagon je u utorak potvrdio da su američki vojni dužnosnici u ponedjeljak promatrali zajedničke vojne vježbe Rusije i Bjelorusije, prihvativši pozivnicu po prvi puta od ruske invazije Ukrajine 2022. godine.

U ponedjeljak su se američki dužnosnici mogli vidjeti u Bjelorusiji kao promatrači vojnih vježbi "Zapad 2025", uz promatrače iz drugih zemalja. Bjelorusija je bliska saveznica Rusije te je imala ulogu i u pokretanju ruske invazije na Ukrajinu.

Zamjenik ruskog ministra obrane Junus-Bek Jevkurov također je nazočio vježbama u Bjelorusiji.

"Američko veleposlanstvo u Minsku u Bjelorusiji primilo je pozivnicu za našeg vojnog atašea da prisustvuje vojnim vježbama Zapad-2025 u Bjelorusiji u sklopu Dana istaknutih posjetitelja (DV) te smo prihvatili pozivnicu u svjetlu nedavnih produktivnih bilateralnih sporazuma između naših zemalja", rekao je glasnogovornik Pentagona Sean Parnell.

"Prisustvovanje Danima istaknutih posjetitelja uobičajena je praksa među vojskama, a američki vojni ataše bio je dio veće skupine međunarodnih vojnih sudionika. Zbog vremenskog preklapanja, dolazeći obrambeni ataše pojavio se s odlazećim."

Prisutnost američkih duužnosnika, kraće od tjedan dana nakon što je susjedna Poljska rušila ruske dronove koji su prešli u njezin zračni prostor, posljednji je znak da Washington želi poboljšati odnose s Bjelorusijom.

Bjeloruski ministar obrane Viktor Hrenikov osobno je dočekao dva američka dužnosnika, koji su se rukovali s njim i obraćajući se na ruskom zahvalili na pozivu.

Prema Reutersu, jedan od njih je potpukovnik američkog ratnog zrakoplovstva Bryan Shoupe.

Američki obrambeni dužnosnik, obraćajući se pod uvjetom anonimnosti, rekao je da su Sjedinjene Države posljednji put promatrale vježbe Zapad 2021. godine.