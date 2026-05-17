SIJAO JE STRAH Ovako je mama branila ubojicu iz Drniša: 'Vezao je goblene i volio plavuše...'

Majka (50) svjedočila je 2002. na suđenju svome sinu Kristijanu Aleksiću (26), tada optuženom za ubojstvo sumještanke Marijane Sučević (22) 1994. u Prgometu. Sačekao ju je na putu prema bakinoj kući i 17 puta izbo nožem. Aleksić, koji je za to ubojstvo odslužio kaznu, sad je u bijegu i sumnjiče ga da je u noći na nedjelju u Prgometu ubio dostavljača (19) koji mu je donio pizzu.

Ubojstvo Marijane Sučević priznao je dvaput, ali se na raspravi predomislio, pa mu na koncu nije jasno za što mu sude. Vještačili su nad njim i nisu ustvrdili da je neubrojiv, pisao je tada Dragan Miljuš za Večernji list. Njegova majka kazala je na sudu da je psihički bolestan. U mladosti je bio dosta povučen, iskompleksiran zbog debljine i brata, koji je bio okružen djevojkama i društvom, i za razliku od Kristijana, vozio je automobile.

- On je bio introvertiran, imao je problema u školi zbog nacionalnosti. Napustio je zbog toga školovanje i kratko radio na Ininoj crpki. Inače je u kući izrađivao predmete od drva i vezao goblene - kazala je majka - a nije izrađivao noževe, kao što je navedeno u optužnici.

Kao dokaz, donijela je kutijicu koju joj je sin izradio za kozmetiku. Inače je sina tjerala i da trči zbog problema s težinom. Trčao je i kritične večeri kad je ubijena Marijana Sučević. Nije joj ništa pričao o ubojstvu, kaže, ni o bratu premda je inače znao svašta pričati. Nije joj rekao ni da mu se Marijana Sučević sviđa, jer je bio opsjednut plavušama a ona je bila tamnokosa. Majka je rekla kako je bila dosta bliska s Marijanom Sučević:

- Bila mi je poput kćeri. Često mi se povjeravala, volim je i danas. Misu sam joj platila, neka počiva u miru - rekla je tada majka. Policija je uhitila Kristijana Aleksića u ljeto 2001. te prijavila za ubojstvo, nakon što je njegov brat kazao da mu je pričao kako ju je on ubio. Majka Ljuba, pisao je tada Večernji list, govorila je i o tome. Policiju je sama pozvala, jer ju je Kristijan zvao da se vrati u Prgomet ili će on doći sam. Naime, zadržala se u Drnišu kod brata dulje no što je planirala, pa je Kristijan bio ljubomoran na brata i nervozan, jer mu nije imao tko spremiti ručak i večeru.

- Da sam znala da će ga povezati s ubojstvom Marijane Sučević, nikad ga ne bih prijavila. Ne bih osam godina u kući skrivala ubojicu, makar mi bio sin - ustvrdila je tada majka

Aleksić je na koncu osuđen na 12 godina zatvora zbog ubojstva Marijane Sučević.