Silovao i ostale pacijente? 'Sin je spominjao neko čudovište...'

U šoku sam. U potpunom sam šoku, vjerovala sam tom čovjeku. Čak sam mu rekla da mi je drago što radi s mojim sinom, da se bolje osjećam jer znam da je u dobrim rukama, izjavila je u četvrtak Angela Gomez, majka pacijenta klinike Hacienda Healthcare u Arizoni o medicinskom tehničaru Nathanu Sutherlandu (36).

Sutherland je osumnjičen za seksualno zlostavljanje nemoćne osobe, nepokretne pacijentice u klinici u kojoj je radio, a njegov zločin otkriven je kada rodila njegovo dijete.

Nathan Sutherland who raped his incapacitated patient and got her pregnant he’s denying the DNA results and bragging that he’s a Christian. #MeToo pic.twitter.com/Vg9lgX2coo