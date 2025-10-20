Obavijesti

News

SRUŠENE DIZALICE...

Silovit vjetar poharao okolicu Pariza: Poginula jedna osoba, četiri osobe u kritičnom stanju!

Silovit vjetar poharao okolicu Pariza: Poginula jedna osoba, četiri osobe u kritičnom stanju!
Osamdeset vatrogasaca, 50 policajaca i 20 pripadnika hitne medicinske službe je mobilizirano...

Jedna osoba je poginula nakon što je silovit vjetar pogodio područje Val d'Oise sjeverno od Pariza, objavila je tamošnja prefektura u ponedjeljak navečer.

Prefektura Val d'Oise navela je da je "jedna osoba poginula, četiri su u kritičnom stanju, a pet je u lakše ozlijeđeno".

Rekla je da se radilo o vjetru koji je rušio dizalice i odnosio krovove.

POVIJESNO BLAGO Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo
Sve o blagu ukradenom u Louvreu: Lopovi nakit mogu vrlo brzo rastaliti. Nešto im i ispalo

Osamdeset vatrogasaca, 50 policajaca i 20 pripadnika hitne medicinske službe mobilizirano je, prema prefekturi.

Stanovnici su pozvani da "ostanu oprezni i izbjegavaju nepotrebna putovanja" kako bi omogućili prolaz vozilima hitnih službi.

