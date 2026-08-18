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Potpredsjednica SDSS-a

Šimpraga upozorila na novi otpad u Lici: 'Koliko još Crnih brda postoji u Hrvatskoj?'

Piše HINA,
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Šimpraga upozorila na novi otpad u Lici: 'Koliko još Crnih brda postoji u Hrvatskoj?'
Zagreb: SDSS o specijalnom ratu i izbjegavanju odgovornosti za afričku svinjsku kugu | Foto: Patrik Macek/PIXSELL
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Posebno je istaknula potrebu za dugoročnim praćenjem kvalitete podzemnih voda na području Like zbog krškog terena i mogućnosti širenja onečišćenja

Potpredsjednica SDSS-a Anja Šimpraga upozorila je u utorak u Bruvnu pokraj Gračaca na još jednu lokaciju nezakonito odloženog otpada koja se nalazi na području tog mjesta, te zatražila dugoročni monitoring podzemnih voda u Lici zbog mogućeg širenja onečišćenja. Šimpraga je na konferenciji za novinare rekla da se na toj lokaciji nalazi između 100 i 200 tona otpada, te da je komunalni redar nekoliko dana ranije podnio prijavu Državnom inspektoratu zbog sumnjivog otpada.

"Želimo da se istraži ova lokacija, da se završi započeti posao nakon prijave", kazala je Šimpraga, dodavši kako treba utvrditi može li se pepeo i druge tvari iz energana rasipati na taj način te je li riječ o takvom otpadu.

Podsjetila je na sličan slučaj na Gubavčevom Polju, gdje su, kako je rekla, dovezeni i razasuti pepeo, šljaka i prašina iz kotla. Ocijenila je da problem otpada nije samo pitanje komunalne politike, već i zaštite ljudi, zdravlja, zemlje i vode.

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Govoreći o lokacijama onečišćenim otpadom, Šimpraga je istaknula slučaj "Crnog Brda" u Biljanima Donjim te pozvala Vladu da sustavno identificira i mapira takve lokacije.

"Zanima nas hoće li Vlada napraviti cjelovitu nacionalnu kartu svih takvih lokacija, uključujući one koje još nisu službeno proglašene crnim točkama“, rekla je. Upitala je i „znamo li uopće koliko još 'Crnih brda' postoji u Hrvatskoj", a da za njih nema sustavnog rješenja.

Posebno je istaknula potrebu za dugoročnim praćenjem kvalitete podzemnih voda na području Like zbog krškog terena i mogućnosti širenja onečišćenja.

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Šimpraga je govorila i o vjetroelektranama na području Gračaca, pozvavši Zadarsku županiju i nadležno ministarstvo da ispitaju njihov utjecaj na okoliš i stanovništvo. Zatražila je i obustavu izgradnje novih vjetroelektrana, tvrdeći da one, prema njezinu mišljenju, ugrožavaju zdravlje ljudi te utječu na vodotokove, tlo i životinjski svijet.

"Kriminal je jedno – netko ukrade, odgovara i šteta se može procijeniti. Ali otpad koji godinama ostaje u Lici nešto je puno ozbiljnije", poručila je Šimpraga. Dodala je da se ne smije pitati samo tko je odgovoran, nego i "tko će i kada sanirati ono što danas ostavljamo iza sebe".

Na konferenciji za novinare bili su i lokalni predstavnici SDSS-a iz Zadarske županije i Gračaca, među kojima predsjednica županijskog SDSS-a Rajka Rađenović, načelnik Gračaca Goran Đekić sa zamjenikom Nebojšom Rađenovićem te potpredsjednik općinskog vijeća Rajko Obradović.

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