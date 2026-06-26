Šimunić: 'Naš najveći problem nije ideologija, nego korupcija'

Gradonačelnik Oroslavja Viktor Šimunić tvrdi da su izvidi USKOK-a u nekoliko hrvatskih sportskih saveza rezultat višegodišnjeg rada na istraživanju trošenja javnog novca. Gostujući u podcastu Bobu Bob! Večernjeg TV-a rekao je kako već šest godina u slobodno vrijeme podnosi zahtjeve za pristup informacijama javnopravnim tijelima, a nakon lokalne samouprave fokus je prebacio na sportske saveze.

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Kako ističe, na taj se korak odlučio nakon što je presudom Visokog upravnog suda potvrđeno njegovo pravo na pristup informacijama sportskih udruga koje raspolažu javnim sredstvima.

– Htio sam vidjeti kako se troši novac poreznih obveznika. Ako su računi čisti, ne vidim razlog za skrivanje podataka. U Oroslavju su svi naši troškovi javno dostupni i smatram da bi isti standard trebao vrijediti i za sportske saveze – rekao je Šimunić.

Nakon što je zahtjeve poslao na adrese petnaest najvećih sportskih saveza, tvrdi da je umjesto traženih podataka dobivao optužbe kako djeluje iz političkih motiva. Upravo je takva reakcija, kaže, dodatno pojačala njegove sumnje.

Posebno ga je, tvrdi, iznenadilo što je Hrvatski olimpijski odbor organizirao sastanak s predstavnicima većih sportskih saveza, na kojem je glavna tema bila kako odgovoriti na njegove zahtjeve za informacijama.

Govoreći o uočenim nepravilnostima, Šimunić je izdvojio slučaj jednog saveza koji je, prema njegovim riječima, podigao više od 100.000 eura gotovine na bankomatima, kao i primjer Odbojkaškog saveza, gdje je direktorica, tvrdi, na službenu karticu trošila više nego što iznosi plaća prosječnog hrvatskog gradonačelnika.

Jedan od najneobičnijih događaja, kaže, zbio se nakon što je zatražio dokumentaciju od Hrvatskog atletskog saveza. Istoga dana njegovi su suradnici, tvrdi, zaprimili poziv s ponudom izgradnje atletske staze u Oroslavju.

Šimunić smatra da su otkrivene nepravilnosti u sportskim savezima među najvećim aferama u hrvatskom sportu te upozorava da je sada ključan trenutak za promjene.

– Hrvatska se mora prestati dijeliti na lijeve i desne. Naš zajednički problem je korupcija i netransparentno trošenje javnog novca. Tek kada izgradimo sustav u kojem će institucije funkcionirati jednako za sve, možemo se baviti ideološkim podjelama – poručio je.

Govorio je i o istrazi koja se vodi protiv njega. Izrazio je nezadovoljstvo činjenicom da je, kako kaže, USKOK pretresao njegovu roditeljsku kuću zbog dokumentacije vezane uz dva ugovora Turističke zajednice Oroslavja, dok odgovorne osobe u sportskim savezima, prema njegovu mišljenju, nisu bile predmet jednakog postupanja.

Podsjetio je da je kaznenu prijavu prije dvije godine podnijela oporba iz Gradskog vijeća, a tijekom pretresa privremeno su mu oduzeti mobiteli i računala, uključujući mobitel njegove teško bolesne majke, koji je vraćen nakon medijskih napisa.

Šimunić tvrdi da se eventualne nepravilnosti mogu odnositi isključivo na rad Turističke zajednice, koja ima vlastitu odgovornu osobu, te naglašava da tijekom svog mandata nikome nije pogodovao niti ostvario osobnu korist. Dodaje kako su gradski projekti završavali ispod ugovorenih vrijednosti te smatra da vrijeme provođenja istrage otvara pitanja o mogućoj političkoj pozadini cijelog slučaja.

Unatoč tome, poručuje da neće odustati od borbe za veću transparentnost.

– Podrška građana daje mi snagu da nastavim. Vjerujem da promjene nisu važne samo za nas, nego i za generacije koje dolaze. Želim da naša djeca odrastaju u društvu u kojem uspjeh neće ovisiti o vezama, nego o jednakim pravilima za sve – zaključio je Šimunić.

Cijeli razgovor dostupan je u podcastu Bobu Bob! na YouTubeu, Spotifyju i društvenim mrežama Večernjeg lista.