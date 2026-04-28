Sin indijskog bogataša želi spasiti Escobarove nilske konje! Kolumbija ih planira ubiti...

Anant Ambani, sin je čelnika konglomerata Reliance Industries. Istaknuo je da je vlastima podnio detaljan plan o pružanju novog doma napuštenim Escobarovim nilskim konjima u svome centru za životinje. ..

Sin indijskog milijardera u utorak je od kolumbijske vlade zatražio da odustane od odluke o ubijanju nilskih konja koje je u Kolumbiju svojedobno uveo narkobos Pablo Escobar, ponudivši za njih utočište. Riječ je o životinjama koje su izazvale pustoš u riječnome području u ovoj južnoameričkoj zemlji, a zahtjev je podnio Anant Ambani, sin tajkuna Mukesha Ambanija

Zatražio je dopuštenje da "na siguran način i uz pomoć stručnjaka" preveze i premjesti 80 spornih nilskih konja u svoj golemi zoološki vrt Vantaaru, smješten u saveznoj državi Gujarat u zapadnoj Indiji.

Zoo je poznat kao "jedan od najvećih svjetskih centara za spašavanje, brigu i očuvanje divljih životinja".

Među ostalim životinjama Vantaara već udomljuje stotine slonova, 50 medvjeda, 160 tigrova, 200 lavova, 250 leoparda i 900 krokodila, podaci su Središnjeg tijela za zoološke vrtove i akvarije Indije.

OPASNOST ZA STANOVNIŠTVO Escobarovi nilski konji izmakli kontroli: Kolumbija najavila njihov odstrel, aktivisti ljuti
No stručnjaci za očuvanje divljih životinja više su puta izrazili zabrinutost zbog masovnog priljeva životinja u zoološki vrt, posebno uvoza kritično ugroženih vrsta.

Osamdesetih godina prošlog stoljeća kolumbijski trgovac drogom Pablo Escobar u Kolumbiju je doveo par nilskih konja u svoj osobni zoološki vrt, no nakon njegove smrti 1993. i oduzimanja sve imovine, životinje su ostavljene u potpunosti bez nadzora te su se počele razmnožavati. Postale su opasne, a neke su napale ribare na najvećoj rijeci u zemlji, Magdaleni.

"Vantaara posjeduje infrastrukturu, stručan kadar i odlučnost potrebnu za ostvarenje ove nakane u skladu s kolumbijskim uvjetima. Ti su nilski konji osjećajna bića i ako imamo mogućnosti da ih spasimo na siguran i human način, odgovorni smo da to i pokušamo", rekao je Ambani.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

