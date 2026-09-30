Sindikalac Jozić: Vjerujemo da će sud odlučiti u našu korist, i među nama vlada nervoza...

Sindikalist Vladimir Jozić za N1 je jutros rekao kako je odluka suda dobar znak te da su danas već poslodavcu poslali dopis kojim predlažu arbitražu.

- Spremni smo isti tren sjesti s gradonačelnikom i saslušati prijedloge, sve su opcije tu, ali pričekajmo presudu suda. Vjerujem da će biti u našu korist, ali i ne bude, opet smo spremni razgovarati s gradonačelnikom - poručuje Jozić.

Na pitanje hoće li se radnici vratiti na posao odmah ako presuda suda ne bude u njihovu korist, Jozić je odgovorio kako postoji rok za žalbu od pet dana.

- Gradonačelnik je taj koji odlučuje i ako on da naputak Upravi, mi ćemo tad razgovarati, govori Jozić dodajući da zahtjeve neće iznositi putem medija.

- Razumijemo građane, ispričavamo se svim građanima koji nas zovu. Mogu zvati i gradsku upravu. Nervoza vlada i među nama, a današnja presuda će otkriti mnogo toga - rekao je.