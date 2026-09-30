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'PRESUDA ĆE OTKRITI PUNO'

Sindikalac Jozić: Vjerujemo da će sud odlučiti u našu korist, i među nama vlada nervoza...

Piše Ivan Hruškovec,
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Sindikalac Jozić: Vjerujemo da će sud odlučiti u našu korist, i među nama vlada nervoza...
Foto: N1
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Na pitanje hoće li se radnici vratiti na posao odmah ako presuda suda ne bude u njihovu korist, Jozić je odgovorio kako postoji rok za žalbu od pet dana.

Sindikalist Vladimir Jozić za N1 je jutros rekao kako je odluka suda dobar znak te da su danas već poslodavcu poslali dopis kojim predlažu arbitražu.

- Spremni smo isti tren sjesti s gradonačelnikom i saslušati prijedloge, sve su opcije tu, ali pričekajmo presudu suda. Vjerujem da će biti u našu korist, ali i ne bude, opet smo spremni razgovarati s gradonačelnikom - poručuje Jozić.

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Na pitanje hoće li se radnici vratiti na posao odmah ako presuda suda ne bude u njihovu korist, Jozić je odgovorio kako postoji rok za žalbu od pet dana.

- Gradonačelnik je taj koji odlučuje i ako on da naputak Upravi, mi ćemo tad razgovarati, govori Jozić dodajući da zahtjeve neće iznositi putem medija.

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- Razumijemo građane, ispričavamo se svim građanima koji nas zovu. Mogu zvati i gradsku upravu. Nervoza vlada i među nama, a današnja presuda će otkriti mnogo toga - rekao je.

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