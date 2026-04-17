Obavijesti

News

Komentari 6
ŽELE VEĆE PLAĆE

Sindikalist o velikom subotnjem prosvjedu: 'Bit će puni trg, doći će 100 autobusa iz cijele zemlje'

Piše Ivan Štengl,
Čitanje članka: 2 min
Sindikalist o velikom subotnjem prosvjedu: 'Bit će puni trg, doći će 100 autobusa iz cijele zemlje'
Zagreb: Najavljen prosvjed "Hrvatska zajedno za veće plaće i mirovine“ | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Zbog sindikalnog prosvjeda u subotu, 18. travnja, na Trgu bana Josipa Jelačića bit će obustavljen tramvajski promet od 11 sati do završetka prosvjeda

Saslušat ćemo poruke i vodit računa o tome da nastavimo raditi na dobrobit rasta gospodarstva odnosno, veće zaposlenosti, niža nezaposlenost, većim plaćama. Ako postoji jedna vlada koja je učinila ogromne iskorake za rast plaća i mirovina, to smo mi, izjavio je to u petak premijer Andrej Plenković iz Međimurja uoči subotnjeg sindikalnog prosvjeda za veće plaće.

O prosvjedu je za RTL govorio Mladen Novosel, predsjednik Saveza samostalnih sindikata Hrvatske.

- Mi komuniciramo već više od mjesec dana, o razlozima prosvjeda, o svim zahtjevima. Ministar obrazovanja očito po nalogu predsjednika Vlade jučer komunicirao kao da je to prosvjed samo radnika obrazovanja sutra. Sutra je prosvjed radnika i državnog i javnog i privatnog sektora. Tako da, to što je rasla plaća u obrazovanju, naravno, rasla je na razini cijelog javnog sektora - ono što sam maloprije spominjao - rekao je.

Osvrnuo ne na tvrdnje ministra koji je rekao da je povećanje plaća izravno utjecalo i na povećanje stope inflacije.

- Apsolutno besramna manipulacija. Inflaciju u Hrvatskoj čine porast cijena - od prehrane do stanovanja, prometa ovih dana, Zavod za statistiku je ovih dana izdao priopćenje. Zbog koga se dižu cijene u Hrvatskoj? Tko je taj tko čini kupovnu moć? Ne hrvatski građani, ne ovi radnici kojima su "podignute plaće" nego preko 21 milijun stranih turista koji dolaze svake godine u Hrvatsku. Njihova kupovna moć je daleko veća, Hrvatska je turistička zemlja, prema njima se ravnaju...

Vidi li mjesto u proračunu i novac?

- Mi vidimo novac u privatnom sektoru koji sam malo prije spominjao. Kada bi privatni sektor poštivao one kolektivne ugovore - od sektora ugostiteljstva, graditeljstva i nadalje - kada bi državi inspektorat nadgledao i kontrolirao isplatu plaća, kada privatnici i privatni poslodavci ne bi imali obavezu samo isplaćivati minimalne plaće, vjerujte mi da bi u državnom proračunu bilo sasvim dovoljno novca da se umirovljenicima za 200 eura dignu mirovine odmah.

VELIKI PROSVJED u subotu u centru Zagrebu. ZET obustavlja promet. Ovo su nove linije!

Koliko ljudi očekuje sutra na prosvjedu?

- Očekujemo puni trg. Doći će preko 100 autobusa iz cijele Hrvatske, očekujemo naravno veliki odaziv hrvatskih građana i Zagreba i okolice, očekujemo puni trg. 

Otkrio je i dokle su spremni ići.

- Apsolutno smo spremni ići do ispunjenja ovih zahtjeva. Dakle, mi smo jasno iskomunicirali, želimo minimalnu plaću 1100 eura u netu, želimo da ona dosegne prosječnu plaću od 2200 eura i želimo da hrvatski umirovljenici imaju prosječnu mirovinu od 1100 eura. Bit će poruke jasno komunicirane sutra, ali ono što je ključno, u ovom trenutku više snaga argumenata ne postoji, sada je potreban argument snage, a on kreće sa sutrašnjim prosvjedom.

Štrajk? 

- Sve je moguće. 

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 6
OSTALO

24sata logo

24sata © 2026