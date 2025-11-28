Sindikalac Stipić pozvao na štrajk: Vlada čini sve da se ne sazna za smanjenje cijene rada

Predsjednik školskog sindikata "Preporod" Željko Stipić rekao je u petak u Osijeku da djelatnike javnih službi iduće godine očekuje smanjenje cijene rada, ali Vlada ne želi da se o tome sazna istina pa bi joj svi sindikati javnih službi trebali najaviti industrijske akcije i u tome biti jedinstveni. Na konferenciji za novinare Stipić je kazao kako se iduće godine očekuje inflacija od 2,8 posto, a sindikatima javnih službi nudi se povećanje osnovice od jedan posto, i to od 01. srpnja, što, na razini cijele godine, znači porast od samo 0,42 posto.

Ocijenio je da će to biti prvo značajnije smanjenje cijene rada u mandatima premijera Andreja Plenkovića, ali Vlada "čini sve da se ta istina ne sazna" te da je "Vladin egzekutor u pregovorima ministar rada Marin Piletić".

Stipić tvrdi kako svi ekonomski pokazatelji govore da nema razloga za smanjenje cijene rada, jer će BDP rasti, a također i minimalna plaća te plaće u gospodarstvu.

Smatra da je politička odluka o smanjenju cijene rada već donesena, ali se s tim ne želi izaći u javnost, posebice ne pred radnike javnih službi.

Sindikati bi stoga, poručio je Stipić, trebali prekinuti pregovore te Vladi najaviti industrijske akcije, jer ih onda Vlada mora primiti na mirenje, a sindikati bi imali osnovu za organiziranje zakonitog štrajka.

To bi bio jedini logični potez, ali svih sindikata javnih službi, naglasio je Stipić, dodavši da su to predlagala tri obrazovna sindikata, što će, dodao je činiti i dalje jer ima prostora za akciju, ako za to ima volje.

Ističe da "Preporod" i ostali obrazovni sindikati samostalno mogu organizirati akcije samo za pitanja koja se tiču radnika u obrazovanju dok su osnovica plaće i prava iz temeljnog kolektivnog ugovora pitanja koja se tiču svih sindikata javnih službi.