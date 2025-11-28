Obavijesti

News

Komentari 3
NAJAVILI AKCIJE

Sindikalac Stipić pozvao na štrajk: Vlada čini sve da se ne sazna za smanjenje cijene rada

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Sindikalac Stipić pozvao na štrajk: Vlada čini sve da se ne sazna za smanjenje cijene rada
Zagreb: Peti sastanak pregovaračkih odbora Vlade i predstavnika sindikata | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Sindikati bi stoga, poručio je Stipić, trebali prekinuti pregovore te Vladi najaviti industrijske akcije, jer ih onda Vlada mora primiti na mirenje, a sindikati bi imali osnovu za organiziranje zakonitog štrajka

Predsjednik školskog sindikata "Preporod" Željko Stipić rekao je u petak u Osijeku da djelatnike javnih službi iduće godine očekuje smanjenje cijene rada, ali Vlada ne želi da se o tome sazna istina pa bi joj svi sindikati javnih službi trebali najaviti industrijske akcije i u tome biti jedinstveni. Na konferenciji za novinare Stipić je kazao kako se iduće godine očekuje inflacija od 2,8 posto, a sindikatima javnih službi nudi se povećanje osnovice od jedan posto, i to od 01. srpnja, što, na razini cijele godine, znači porast od samo 0,42 posto.

Ocijenio je da će to biti prvo značajnije smanjenje cijene rada u mandatima premijera Andreja Plenkovića, ali Vlada "čini sve da se ta istina ne sazna" te da je "Vladin egzekutor u pregovorima ministar rada Marin Piletić".

Stipić tvrdi kako svi ekonomski pokazatelji govore da nema razloga za smanjenje cijene rada, jer će BDP rasti, a također i  minimalna plaća te plaće u gospodarstvu. 

NEZADOVOLJNI SU Obrazovnim je sindikatima neprihvatljiva ponuda rasta osnovice plaće 1 posto u 2026.
Obrazovnim je sindikatima neprihvatljiva ponuda rasta osnovice plaće 1 posto u 2026.

Smatra da je politička odluka o smanjenju cijene rada već donesena, ali se s tim ne želi izaći u javnost, posebice ne pred radnike javnih službi.

Sindikati bi stoga, poručio je Stipić, trebali prekinuti pregovore te Vladi najaviti industrijske akcije, jer ih onda Vlada mora primiti na mirenje, a sindikati bi imali osnovu za organiziranje zakonitog štrajka.

To bi bio jedini logični potez, ali svih sindikata javnih službi, naglasio je Stipić, dodavši da su to predlagala tri obrazovna sindikata, što će, dodao je činiti i dalje jer ima prostora za akciju, ako za to ima volje.

Ističe da "Preporod" i ostali obrazovni sindikati samostalno mogu organizirati akcije samo za pitanja koja se tiču radnika u obrazovanju dok su osnovica plaće i prava iz temeljnog kolektivnog ugovora pitanja koja se tiču svih sindikata javnih službi.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti
UŽIVO SVE O MEGA AFERI

Satima pretreseali Mikulićevu kuću: Šincek prije uhićenja upozorio na nezakonitosti

Razlog je velika afera sa zakapanjem otpada u kojoj su početkom godine uhićene osobe povezane s bračnim parom Šincek. Uz Mikulića se tereti još tri osobe. O uhićenju se oglasio Uskok, a stigla je i reakcija Vlade
DOZNAJEMO Čovjek uhićen zbog otpada u Gospiću želi pričati s Uskokom o Andriji Mikuliću!
PRATITE UŽIVO

DOZNAJEMO Čovjek uhićen zbog otpada u Gospiću želi pričati s Uskokom o Andriji Mikuliću!

Andrija Mikulić, kum Krasić, Vugrinec i Večković nakon noćenja na Oranicama bi ujutro trebali pred Uskokove istražitelje na ispitivanje, a očekuje se i nastavak pretresa koji je sinoć trajao do 1 sat.
Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'
PAD GLAVNOG INSPEKTORA

Evo što nam je Mikulić rekao par dana prije akcije Uskoka: 'Mnogima sam se zamjerio...'

Andrija Mikulić godinama je bio jedan od najmoćnijih HDZ-ovih ljudi u državi s golemim ovlastima... Slučaj se indirektno povezuje s uhićenjima zbog otpada u Gospiću, ali i zbog mita oko kamenoloma u Zagorju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025