Sindikalni povjerenik Uljanika dao ostavku: 'Nema više nade'

- Što da vam kažem, vjerovao sam da postoji nada za spas Uljanika, ali sada u to više ne vjerujem i ne želim sudjelovati u kvorumu NO gdje bi uskoro se odlučivalo o restrukturiranju pulske brodogradnje. To bi bilo na štetu sviju nas i radnika, pa sam odlučio istupiti, rekao nam je ukratko sindikalni povjerenik Đino Šverko i donedavni dopredsjednik Nadzornog odbora Uljanika, a koji je jutros iznenada svojom odlukom sve iznenadio.

Šverko je u NO predstavljao male dioničare posrnule pulske brodograđevne kompanije, i njegovim odlaskom daljnji rad tijela ostaje upitan. Razlog tome leži u činjenici da je sada preostalo svega dva člana od ukupno pet, pa je tim činom doveo društvo u blokadu upravljanja.

Glavana skupština društva zakazana je za 16. listopada, a hoće li sada njegova neopoziva ostavka to ubrzati i pronaći se novi članovi saziva, tek je za vidjeti.

Inače ovoga petka trebalo se odlučivati upravo o najbolnijoj točki restrukturiranju, a Šverko nam pojasnio kako nije želio sudjelovati u dizanju ruku, pa da se kasnije Uljanik pretvori u neku gradsku četvrt.