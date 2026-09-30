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ZAŠTITITE BICIKLISTE

Sindikat biciklista poziva na masovnu vožnju u subotu

Piše HINA,
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Sindikat biciklista poziva na masovnu vožnju u subotu
Zagreb: Biciklom na posao zbog štrajka ZET-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
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Sindikat biciklista ističe da su, prema izvješću Europske komisije, "gotovo 70 posto poginulih u prometnim nesrećama u gradovima bili nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu“

Udruga Sindikat bicklista organizira ove subote masovnu vožnju biciklima kojom želi ukazati na značajan nedostatak zakonske zaštite za vozače bicikala, kao ranjivih sudionika u prometu, osobito u usporedbi s ostalim članicama Europske unije, priopćili su u srijedu iz udruge. 

Sindikat biciklista ističe da su, prema izvješću Europske komisije, "gotovo 70 posto poginulih u prometnim nesrećama u gradovima bili nezaštićeni sudionici u cestovnom prometu“, a kako bi se taj broj smanjio potrebna je kvalitetna infrastruktura kojoj prethode kvalitetni zakoni i pravilnici.

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Napominju i da je u Hrvatskoj na snazi zastarjeli Pravilnik o biciklističkoj infrastrukturi iz 2016. godine.

Zakon o sigurnosti prometa na cestama propisuje obvezu guranja bicikla kada biciklistička staza preko kolnika nije označena, a riječ je o situaciji koja uopće ne bi smjela postojati kada bi se u praksi provodio navedeni pravilnik koji nalaže osiguranje kontinuiteta i jednoznačnosti vođenja biciklističkog prometa, navodi Sindikat.

Dodaje i kako zakon formulacijom da je vozač bicikla taj koji se mora uvjeriti da kolnik može prijeći na siguran način s obzirom na udaljenost i brzinu vozila koja mu se približavaju, isključivo na njega stavlja teret odgovornosti, umjesto da ga snosi i vozač motornog vozila koji upravlja opasnom stvari, što je i stajalište Vrhovnog suda RH, ističe se u priopćenju.

Policija i prometni redari rijetko kažnjavaju vozače koji svoja motorna vozila parkiraju na biciklističkim stazama i trakama dok Državni inspektorat rijetko provjerava jesu li nove ili obnovljene biciklističke staze i trake usklađene s Pravilnikom, kažu u Sindikatu.

Građane pozivaju da se u subotu, 3. listopada, pridruže vožnji koja počinje u 17.30 i obuhvaća rute središtem grada te završava na Bundeku. Napominju i da ta biciklistička vožnja nije sportska utrka, da se vozi polako, uz privremeno zaustavljanje prometa i pod pratnjom policije. 

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