Sindikat i strukovne udruge o Zakonu o predškolskom odgoju: 'Ne osigurava kvalitetan vrtić'

Inicijativa strukovnih udruga i sindikata poslala je otvoreno pismo Vladi i Ministarstvu znanosti i obrazovanja u povodu donošenja Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju za koji će, kako najavljuju, zatražiti provjeru ustavnosti te se obratiti i europskim institucijama.

Otvoreno pismo Vladi, Ministarstvu i svim klubovima zastupnika upućeno je nakon izglasavanja izmjena i dopuna Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju u petak, 13. svibnja u Hrvatskom saboru, ističe se u priopćenju Inicijative strukovnih udruga i sindikata.

Inicijativa smatra da su izglasane izmjene štetne te da doneseni Zakon neće svakom djetetu osigurati pristup vrtiću.

"Potvrdili su da svako dijete ima pravo na vrtić i odgovarajuću podršku u razvoju i donijeli Zakon u kojem se djeci s teškoćama ne mora osigurati pomoćnik u vrtiću i/ili komunikacijski posrednik, odnosno mogu ga financirati jedinice lokalne samouprave (JLS), za koje su prethodno ispravno utvrdili kako već dugo nemaju proračunskih kapaciteta osigurati ni najosnovnije", ističe se u priopćenju Inicijative.

Napominje se da je dodana odredba po kojoj će se odlukom Vlade moći iz državnog proračuna dobiti financijska podrška za fiskalnu održivost vrtića i završetak projekata, ali "bez jasnih uvjeta i kriterija za dodjelu takve pomoći".

Osvrćući se na Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje predškolskih ustanova, Inicijativa ističe da je on "u potpunom neskladu" sa svime što je Vlada najavljivala.

"Najavljivali su priznati sve troškove za projekte i prije potpisivanja ugovora, poticali općine i gradove da krenu s projektima, a zatim su odlučili da neće financirati ništa od tih troškova. Najavljivali su financiranje do 100 posto troškova, no prema uvjetima u Pozivu, općine i gradovi morat će osigurati i do 2/3 investicije za izgradnju novih objekata", navodi se u priopćenju.

"Ishod ovakvog Poziva može biti samo dodatno neodrživo zaduživanje pojedinih JLS-ova te niz nezavršenih projekata izgradnje dječjih vrtića", smatra Inicijativa.

Zakonom se, ističu, dopušta zapošljavanje nestručnog kadra, čak i bez pedagoškog obrazovanja, a ne ulazi se u meritum problema nedostatka odgojitelja.

Doneseni Zakon, smatraju, ne osigurava jednako dostupan, siguran i kvalitetan vrtić i jedina svrha mu je ostvariti brojke koje su obećali Europi. "Bez ostvarenih preduvjeta za ovaj kvalitetan cilj, on je neostvariv", dodaju.

"Možemo obećati da ćemo prava djece u Hrvatskoj te položaj zaposlenih u dječjim vrtićima zastupati još hrabrije, još smjelije i još odlučnije, sve do europskih tijela. Podnijet ćemo prijedlog za provjeru suglasnosti Zakona s Ustavom RH, obratiti se institucijama u EU, a za jesen pripremiti izlazak na ulice", poručuje Inicijativa.

U Inicijativu strukovnih udruga i sindikata okupljeni su Udruga SIDRO, Sindikat obrazovanja, medija i kulture, Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske, Sindikat odgoja i obrazovanja Hrvatske, Sindikat Istre, Kvarnera i Dalmacije, Udruga odgojitelja Krijesnice Čakovec, Udruga odgojitelja dječjih vrtića Zagreb, Udruga odgojitelja Terina Vukovar i Udruga odgojitelja Verižice Dubrovnik.

