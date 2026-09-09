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TRAŽE OČITOVANJE

Sindikat traži odgovore od Plenkovića: Čuva li policija obitelj glavnog ravnatelja?

Piše HINA,
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Sindikat traži odgovore od Plenkovića: Čuva li policija obitelj glavnog ravnatelja?
Drniš: Nikola Milina dao je izjavu za medije na temu sino?njeg ubojstva mladi?a te potjere za bjeguncem | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Sindikat policijskih službenika zatražio je od premijera Plenkovića odgovore o mogućem sukobu interesa glavnog ravnatelja policije, uključujući financijske troškove zaštite njegove obitelji iz državnog proračuna.

Sindikat policijskih službenika zatražio je u srijedu od premijera Andreja Plenkovića očitovanje o mogućem sukobu interesa vezanom uz status glavnog ravnatelja policije Nikole Miline te pravnoj osnovi i troškovima eventualne zaštite članova njegove obitelji iz državnog proračuna. Prema informacijama kojima raspolaže Sindikat, policijski službenici i materijalno-tehnička sredstva MUP-a od imenovanja Miline 2017. godine sudjeluju u zaštiti njegove supruge i djece.

Od Vlade Sindikat traži da potvrdi provodi li se takva zaštita te da navede pravnu osnovu i tijelo koje je donijelo odluku. Također su zatražili podatke o broju angažiranih policajaca i službenih vozila, ukupan financijski trošak takvog angažmana, uključujući plaće, prekovremeni rad, gorivo, vozila, dnevnice i ostale troškove.

"Kada smo problematizirali činjenicu da Nikola Milina, uz status državnog dužnosnika, koristi regres, božićnicu, dar za djecu i druga materijalna prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike, koji sindikati sklapaju s Vladom RH u ime državnih službenika i namještenika, Milina se izjasnio da ta prava ne koristi kao državni dužnosnik, već kao policijski službenik", navode iz sindikata.

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U pismu dodaju i da je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa u dva navrata Milinu novčano kaznilo zbog korištenja materijalnih prava iz Kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike koja mu, prema ocjeni Povjerenstva, nisu pripadala kao državnom dužnosniku.

"Ne može se status birati ovisno o tome koje mu je pravo u konkretnom trenutku povoljnije. Stoga upravo zato očekujemo jasno i nedvosmisleno očitovanje Nikole Miline - je li on državni dužnosnik ili policijski službenik? Jer ako je državni dužnosnik kada se odlučuje o njegovim ovlastima, odgovornostima i statusu, onda se postavlja pitanje po kojoj osnovi koristi prava namijenjena policijskim službenicima", ističu iz sindikata. 

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Naglašavaju da ne traže podatke koji bi mogli ugroziti sigurnost štićene osobe ili njezinih članova obitelji, već podatke o pravnoj osnovi, nadležnosti, opsegu angažmana i financijskim učincima za državni proračun.

Sindikat ističe da je pitanje važno i zbog manjka policijskih službenika te njihova dodatnog angažmana i prekovremenog rada, a od Vlade očekuje potpuno i argumentirano očitovanje.

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