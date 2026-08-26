Evo zašto Sindikat traži ostavku šefa policije zbog 'Nakaza': Rekao mi je da to ne prijavim

Osjećala sam se užasno. Imala sam tada jedno dijete u kući i bila trudna s drugim. Bojala sam se za sebe i svoju obitelj, ispričala je u utorak na suđenju na karlovačkom Općinskom sudu policajka koja je svjedočila na suđenju Anni Dujić, kćeri moćnog HDZ-ovca i bivšeg predsjednika Uprave Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, u aferi 'Nakaze'.

Dujić optužnica tereti da je u srpnju 2024. na području Skradina koje je policija osiguravala zbog požara odbila postupiti po naredbi policajke da zaustavi automobil. Nakon toga je u pokušaju zaobilaženja policijske blokade nastavila voziti prema policajki koja je zakoračila unatrag kako bi izbjegla nalet vozila. Terete ju i da je pred televizijskim kamerama tog dana istoj policajki i zaprijetila. Na početku suđenja Dujić je kazala da se ne osjeća krivom za kazneno djelo prisile prema službenoj osobi u pokušaju, kao ni za prijetnju.

Policajka koja ju je prijavila potom je u sudnici ponovno prepričala događaje zbog kojih je Anna Dujić optužena te kazala da je nakon incidenta osjećala ugroženo i uplašeno.

- Dobila sam naredbu da moram zatvoriti cestu jer je požar došao blizu kuća. Zamijetila sam vozilo koje je dolazilo velikom brzinom iz smjera Laškovice. Kada sam vidjela da se ne zaustavlja i da se kreće brzo, podigla sam stop-palicu i izašla van da bi me vidjela. Usporila je, ali se nije zaustavila, na što sam se vratila dva, tri koraka unatrag, da bi mi se automobilom, branikom, naslonila na koljena - ispričala je policajka.

Dujić se, prema njezinim riječima, oglušila na naredbu da se okrene te joj je opsovala majku i pokazala srednji prst. Dujić je na njezin iskaz odmahivala glavom.

Kada je od Dujić zatražila da se makne od požara, tvrdi policajka, ponovno joj je pokazala srednji. Odvezla se prema novinarima koji su snimali požarišta.

- Njezina majka je prije toga svoje vozilo, na moj zahtjev, prebacila na drugu stranu ceste - kazala je policajka.

Otkrila je i što se dogodilo s prijavom.

- Čim sam pogledala snimku, obavijestila sam nadređene. Poslala sam je svojim šefovima, kao i snimke koje sam napravila. Željela sam vozačicu prijaviti, ali mi je u početku zamjenik šefa rekao: ‘Nema ti od toga ništa. Oni su cijeli život broj jedan u svemu. To su ti kći i žena Nediljka Dujića iz Hrvatskih šuma‘. Od toga sam se osjećala dodatno ugroženo. Do tog dana obitelj Dujić nisam poznavala, bio mi je to prvi kontakt. Odvraćao me od prijave načelnik Joško Periša jer kao od toga nema ništa i da ću ja nagrabusiti jer nisam odmah reagirala, iščupala je iz auta i vezala lisičinama.

Nakon tog suđenja, oglasili su se iz Sindikata policijskih službenika. Oni su prozvali šefa policije Nikolu Milinu zbog, kako kažu, izostanka odgovarajuće zaštite policijske službenice i ozbiljnih propusta u rukovođenju. Više o tome pročitajte ovdje.