Sindikat vatrogasaca zbog smrti Gorana Komlenca šalje prijavu DORH-u: 'Nitko nije odgovarao'

Udruga sindikata profesionalnih vatrogasaca RH najavila je u nedjelju da će podnijeti DORH-u prijavu zbog, kako tvrde, propusta u zapovijedanju i vođenju intervencije u kojoj je 2022. poginuo vatrogasac Goran Komlenac na području Orašca kod Dubrovnika.

- Na osnovi propusta nadležnih zapovjednika u vođenju intervencije, podnijet ćemo Državnom odvjetništvu prijavu protiv odgovornih, također i na rad te sadržaj izvješća Povjerenstva za utvrđivanje okolnosti pod kojima je smrtno stradao vatrogasac Goran Komlenac, pripadnik Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orašac - navode iz udruge.

Ističu da stradanje Gorana Komlenca već četiri godine 'visi u zraku' i nije dobilo svoj zaključak.

- Hrvatska vatrogasna zajednica zatražila je osnivanje Povjerenstva i otvorila istragu. Istraga nije rezultirala ničime. Nakon što smo vidjeli nalaz Povjerenstva te na koji način je istraga vođena, prikupili smo svu dostupnu nam dokumentaciju i predali odvjetničkom uredu koji će podnijeti prijavu Državnom odvjetništvu - poručuju iz udruge.

Dodaju da su u prijavi tražili ispitivanje propusta u zapovijedanju i vođenju intervencije te opravdanosti imenovanja pojedinih članova komisije za koje iz udruge tvrde da su na toj poziciji u sukobu interesa.

- Tražili smo da se preispita rad komisije jer u izvješću nema istraženih elemenata i trenutaka koji su bili ključni i doveli nas do ove tragedije i, što je najvažnije, da se Goran Komlenac 'zaboravio' na intervenciji - ističu iz udruge.

Dodali su da nitko nije odgovarao za propuste i nije ništa učinjeno da se u budućnosti ovakve tragedije spriječe.

- Najviše nas vatrogasce boli što je Goran, koji je bio kolega i prijatelj mnogima od nas, dao svoj život, a iz toga odgovorni nisu ništa naučili, kao što očito nisu naučili ništa niti nakon kornatske tragedije. Posao vatrogasaca dovoljno je opasan sam po sebi da bismo mogli dozvoliti neprofesionalnost na bilo kojoj razini, a posebno na zapovjednoj - poručili su iz Udruge sindikata profesionalnih vatrogasaca RH.

Goran Komlenac bio je pripadnik Javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci i član Dobrovoljnog vatrogasnog društva Orašac, a smrtno je stradao 31. srpnja 2022. prilikom gašenja požara otvorenog prostora na području Orašca – Gromače. Imao je 42 godine.