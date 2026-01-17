Obavijesti

'POHVALE NEMAJU SMISLA'

Sindikat znanosti: Razaranje socijalnog dijaloga ne mogu prikriti ni pohvale Piletiću

Piše HINA.,
Sindikat znanosti: Razaranje socijalnog dijaloga ne mogu prikriti ni pohvale Piletiću
Zagreb: Izjava za medije ministra Marina Piletića | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Vlada već drugu godinu zaredom nema dogovor sa sindikatima javnih službi o osnovici, a razina njezine posvećenosti kolektivnom pregovaranju najniža je u posljednjih deset godina - upozorili su iz Sindikata znanosti

Iz Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja u subotu su ocijenili da ministar rada i mirovinskog sustava Marin Piletić ne stvara socijalni dijalog nego ga razara, a razaranje socijalnog dijaloga ne mogu, kažu, prikriti ni premijerove pohvale ministru u Hrvatskom saboru.

- Pohvale koje je premijer Plenković u Hrvatskom saboru uputio ministru Piletiću u snažnom su raskoraku sa stvarnim iskustvima Sindikata znanosti u području socijalnog dijaloga i kolektivnog pregovaranja - istaknuli su u priopćenju iz tog sindikata kojeg potpisuje glavni tajnik Matija Kroflin.

Ocijenili su i da se mjesecima nižu afere vezane uz inkluzivni dodatak, socijalne naknade i kaos u sustavu socijalne skrbi, a za to vrijeme, kako dodaju, iz fokusa javnosti izmiče činjenica da je ministar Piletić i u području radnih odnosa i pregovora sa sindikatima "proizveo duboku i trajnu štetu".

Podsjetili su da je ministar ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić javno izjavljivao da će 'razgovarati samo sa sindikatima koji podupiru politiku Vlade'.

- Vrijeme je pokazalo da to nije bila nespretna izjava, nego jasna i promišljena poruka. U praksi smo se uvjerili da ministar Piletić ne gradi socijalni dijalog, već ga svjesno razara. Sustavno potiče podjele među sindikatima, ne pregovara, nego pregovore fingira - ustvrdili su iz Sindikata znanosti.

Naveli su i da je Piletić jedini ministar koji je pregovore o osnovici započeo još u lipnju, a nije ih završio ni u prosincu. Također su naveli da u posljednje tri godine, otkako je odgovoran za socijalni dijalog, nijedan sustav javnih službi nema granski kolektivni ugovor.

- Vlada već drugu godinu zaredom nema dogovor sa sindikatima javnih službi o osnovici, a razina njezine posvećenosti kolektivnom pregovaranju najniža je u posljednjih deset godina - upozorili su te ustvrdili da je funkcija Gospodarsko-socijalnog vijeća, pod vodstvom ministra Piletića, "svedena na platformu za promidžbu Vladine politike", umjesto da bude forum za tripartitnu raspravu i pokušaje rješavanja ključnih ekonomskih i socijalnih pitanja.

- Takvo postupanje nije u interesu radnika ni demokracije, ali očito jest u interesu Vlade – jer premijer ne hvali ministra koji gradi socijalni dijalog i razvija institucije, nego onoga koji ih uspješno razgrađuje - smatraju u Sindikatu znanosti.

