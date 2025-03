Sindikati: Uspjeh! Štrajkalo je više od 37.000 zaposlenih, a uskoro idemo s novim akcijama

Jako sam zadovoljan, nisam to očekivao. Preporod je evidentirao 15.794 zaposlenika u štrajku, sudjelovalo je 88% članova u srednjim školama i 79% članova u osnovnim. No najzanimljivije je to što nam se priključilo 5500 nečlanova sindikata i članova Sindikata hrvatskih učitelja. To nisam očekivao. Slijede nove akcije, ubrzo ćemo ih najaviti, kazao nam je popodne, na kraju jednodnevnog štrajka u prosvjeti Željko Stipić, predsjednik sindikata Preporod.

Tri sindikata nešto iz 17 sati objavila su nepotpune podatke o štrajku:

- Ukupan broj evidentiranih zaposlenika u štrajku u cijeloj obrazovnoj vertikali, prema dosadašnjim podacima, iznosi 37.079. Sindikat Preporod je evidentirao ukupno 15.794 zaposlenika u štrajku, od čega su 10.627 članovi Preporoda: 7.584 člana u osnovnim školama te 3.032 člana u srednjim školama. Članovi Preporoda u štrajku čine gotovo 82 posto ukupnog članstva tog sindikata. Preostalih 5.167 zaposlenika su nečlanovi ili članovi SHU-a koji su se svojevoljno priključili štrajku. Prema podacima dostavljenima iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama, broj zaposlenika u štrajku iznosi 12.663, od čega su 8.493 članovi NSZSŠH, što predstavlja oko 90 posto članstva. U štrajku u visokom obrazovanju i znanosti sudjelovalo je 8.622 zaposlenika, što predstavlja cca 30 posto više zaposlenika nego što Sindikat znanosti na tim ustanovama ima evidentiranih članova.

Zagreb: Željko Stipić dao je izjavu medijima o štrajku u školstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Cjelodnevni štrajk upozorenja proveden je u više od 1000 obrazovnih i znanstvenih ostanova u Republici Hrvatskoj, istaknuli su:

- 363 od 416 osnovnih škola u kojima Preporod ima podružnicu; 140 osnovnih škola u kojima ne postoji podružnica Preporoda; 130 srednjih škola od 136 u kojima djeluje Preporod; 331 srednjih škola od 348 u kojima podružnicu ima NSZSŠH; 110 ustanova u visokom obrazovanju i znanosti od 130 gdje je prisutan NSZVO.

Zagreb: Željko Stipić dao je izjavu medijima o štrajku u školstvu | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Na pitanje jesu li očekivali ovako žestoku retoriku Vlade, Stipić kaže kako se "nešto prelomilo ovaj vikend".

- Ocjenjivao sam da ima nekih šansi za pregovore. No zapanjila me neobaviještenost premijera koji govori kako samo ova tri sindikata nisu potpisala Dodatak I Temeljnom kolektivnom ugovoru, a nisu ga potpisala četiri prosvjetna sindikata. Krivo govori i kad kaže da se radi o manjinskim sindikatima. Sve ovo govori da idu đonom, ta odluka da oni neće platiti štrajk, očito je bila nakana da se ljude obeshrabri, no nisu uspjeli u tome. No ovo je dobar vjetar u leđa onome što slijedi - istaknuo je.

A slijede nove akcije koje će sindikati uskoro objaviti. Odaziv ih je ohrabrio. Stipić kaže kako bi nove akcije mogle uslijediti kroz dva-tri mjeseca, dakle, na samome kraju nastavne godine, možda čak i tijekom provođenja državne mature.

A zbog štrajka su srednje škole uglavnom bile prazne. Iako je naputak Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih bio da moraju organizirati redovnu nastavu, ravnatelji srednjih škola poslali su kući ono malo učenika koji su došli. Kako ističu, zbog mnogo zaposlenika u štrajku nisu mogli organizirati sigurne uvjete za njih. Ipak, u većini škola već se unaprijed znalo da će se masovno štrajkati, pa učenici nisu ni došli.

Zagreb: Zrinko Turalija dao je izjavu medijima povodom štrajka u školstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Profesori su jučer došli u školu, ali bili su u zbornici. Od 500 učenika u školu je došlo njih desetak, koji su se nakon kraćeg zadržavanja vratili kući. Štrajk je protekao bez problema. Prijete nam neplaćanjem dana u štrajku, spremni smo na to. Rekao nam je Alen Čmeljašević, sindikalni povjerenik u Gimnaziji "Matija Mesić" u Slavonskom Brodu.

Iako je bilo malo osnovnih škola u kojem je štrajkala većina zaposlenika, i tamo je zabilježen dobar odaziv. Iz Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja izvijestili su kako su 24 škole prijavile da nisu održale ispite. U dvije škole nisu došli učenici, a u tri škole koje imaju više razrednih odjela u osmom razredu ispiti su pisani djelomično.

Glavni tajnik Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja Matija Kroflin izjavio je kako se, prema prvim podacima, štrajku odazvalo 30 posto znanstvenih institucija. Na Fakultetu političkih znanosti odbili su voditi evidenciju štrajkaša, kako ne bi "Vladi olakšali neplaćanje dnevnice", rekli su.

- Štrajkamo jer nas se ocjenjuje na potpuno neprimjereni način, kao da ne pridonosimo društvu. Izražavamo solidarnost s kolegama u školama - istaknuo je Kroflin koji odluku o neplaćanju štrajka smatra zastrašivanjem.

I on najavljuje nove akcije. Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Zrinko Turalija ujutro je svečano razrezao tortu s natpisom "štrajk".

Zagreb: Zrinko Turalija dao je izjavu medijima povodom štrajka u školstvu | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Ministar Fuchs je šutke prihvatio da se štrajkašima umanji plaća. A to je naše ustavno pravo, štrajk. Sad su nas počeli gaziti čizmom i batinom. Mi smo bili spremni sjesti za stol. Ako ne bude stola, bit će štrajka - poručio je Turalija.

Fuchs: 'Nisam impresioniran'

Ministar Radovan Fuchs i premijer ostali su pri tome da je štrajk bio nepotreban. Plenković je na sjednici Vlade upozorio kako djeca imaju ustavno pravo na školovanje i da su osnovice javnim službama povećali za 48 posto od početka mandata 2016. Fuchs je bio oštriji:

- Nisam impresioniran brojkama dok ne dobijem službene podatke. Rekli su da će udariti tamo gdje najviše boli i ja sam ogorčen jer najviše stradaju djeca. Štrajk neće biti plaćen, postoje zakoni, ne mogu štrajkati tijekom nastavne godine.

Poručio je sindikatima neka sami pokriju dnevnice. Podsjetimo, Vlada je na telefonskoj sjednici u utorak donijela Odluku o umanjenju plaće i dodataka na plaću onima koji su štrajkali.

A trojici čelnika stiglo je i oštro pismo Matice sindikata zbog izjava o predsjednici Matice Sanji Šprem. Podsjetimo, Matija Kroflin Sanju Šprem otpužio je da "ratače" Maticu, te da je uništila Sindikat hrvatskih učitelja.

- Ova razina optužbi vrijeđa zdrav razum nas predstavnika sindikata udruženih u Maticu. Pretpostavljamo da je razlog takvim neutemeljenim izjavama jednoglasna odluka svih sindikata o isključenju Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja iz Matice hrvatskih sindikata nakon neuspješnih ucjena čelnika tog sindikata o imenovanju Vilima Ribića u Gospodarsko - socijalno vijeće. Ne sjećamo se izjava ovakvog tipa u vrijeme kada je predsjednik Matice bio Vilim Ribić i kada je istu napustilo 9 sindikata odnosno ukupno 44000 članova - objavila je Matica sindikata.