POETIČNI TAJNIK

Siniša Krajač je šokiran zbog Matešine ostavke: 'Ostavio je kuću bez gazde, bez pripreme'

Piše Laura Šiprak,
Mateša je prije 15 dana govorio da neće dati ostavku jer se financijama ne bavi on, nego glavni tajnik Siniša Krajač

Siniša Krajač, glavni tajnik Hrvatskog olimpijskog odbora, naprosto je šokiran. 'Gazda', kako naziva Zlatka Matešu, otišao je bez da mu je išta prije rekao, što je Krajača evidentno uznemirilo jer ipak mu je on najbliži po funkciji. 

- Predsjednik je dao ostavku bez riječi, bez najave i bez konzultacija. Prije sat vremena smo se pozdravili na hodniku, nije ništa rekao. Ostavio je kuću bez gazde, bez pripreme - kaže Krajač za Telegram.

Što se krije iza ostavke, javnost će saznati u narednim danima, jer je još jučer Mateša u Saboru bio siguran u sebe i rezultate kontrole. No tko god je čitao Matešine izjave u zadnjih 15 dana, zna da se dugovječni predsjednik HOO-a bio spreman odreći suradnika. Još prije 15 dana je za Index rekao kako ne namjerava podnijeti ostavku. Štoviše, ponudio je Krajačevu 'glavu'. 

- Financijske dokumente po Statutu ne potpisuje predsjednik HOO-a, niti se uopće bavi financijskim poslovanjem. Po Statutu, osoba odgovorna za zakonitost poslovanja je glavni tajnik, koji za to prima plaću - rekao je, aludirajući na Sinišu Krajača.

Da je Siniša Krajač pod povećalom Uskoka, priča se već tjednima u pravosudnim krugovima. To je postalo toliko intenzivno da se očekivalo da će u ponedjeljak dati ostavku prije nego ga smijene. No ništa od toga se nije dogodilo, Mateša tu točku jednostavno nije uvrstio u raspravu, pa je revoltiran takvim raspletom, ostavku u Vijeće HOO-a dao Marijan Kustić. 

