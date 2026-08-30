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POŽAR UGAŠEN

Sinj: Na Maglaju izgorjelo sto hektara, aktivirani i kanaderi

Piše HINA,
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Sinj: Na Maglaju izgorjelo sto hektara, aktivirani i kanaderi
Foto: MORH
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Drama na Vrdovu kod Sinja: požar progutao oko 100 hektara šume i raslinja! Na teško pristupačni teren stigla su i dva kanadera, a vatrogasci su vatru držali pod nadzorom cijelu noć

Požar koji je buknuo u subotu popodne na visoravni Vrdovo, na Maglaju, nedaleko Hrvaca kod Sinja ugašen je i u njemu je izgorjelo oko sto hektara uglavnom šume, trave i niskog raslinja, doznaje se u Županijskom vatrogasno-operativnom centru Split.

Vatrogasci su dojavu o požaru dobili oko 14 sati nakon čega su na teren upućeni pripadnici dvaju dobrovoljnih vatrogasnih društava, Hrvace i Sinj, kao i sinjska javna vatrogasna postrojba. Ukupno je na terenu bilo 12 vatrogasaca sa četiri vozila, no kako se radilo o teško pristupačnom terenu zemaljskim snagama su u pomoć stigla i dva kanadera.

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Vatrogasci su požar stavili pod nadzor već oko 18 sati, a lokaliziran je sat vremena kasnije. Unatoč tome na terenu su cijelu noć ostala dva vatrogasca s jednim vozilom iz DVD Hrvace koji su sanirali rubove požarišta kako se vatra ne bi ponovno aktivirala. Vatrogasci kažu kako je požar pod nadzorom, tijekom jutra je proglašen ugašenim te u požaru nije bilo ugroženih objekata.

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