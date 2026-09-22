SIP BiH kaznio HDZ-ovu kandidatkinju: Zbog objava iz Washingtona mora platiti 1790€

Kandidatkinju HDZ BiH za članicu Predsjedništva BiH Darijanu Filipović put u SAD gdje je početkom kolovoza razgovarala s predstavnicima američkog Ministarststva energetike neočekivano će stajati dodatnih 1790 eura nakon što je ocijenjeno kako je objavama o tome prekršen izborni zakon BiH. Odlukom koju je u utorak donijelo Središnje izborno povjerenstvo BiH (SIP) Filipović je novčano kažnjena iznosnom od 3500 konvertibilnih maraka (1790 eura) a stranka HDZ BiH morat će platiti 4000 KM odosno 2000 eura jer je na društvenim mrežama reklamirala njene susrete u Washingtonu.

Većina članova SIP-a ocijenila je kako je u ovom slučaju riječ o preuranjenoj izbornoj kampanji. Izborni zakon strogo određuje kako stranke i kandidati na izborima svoje aktivnosti mogu promovirati samo mjesec dana prije izbora, u ovom slučaju od 4. rujna.

Iz HDZ-a BiH su potkraj kolovoza objavili kako je Filipović s američkim dužnosnicima razgovarala o energetskim projektima poput Južne interkonekcije.

Filipović je dok je boravila u u Washingtonu bila zastupnicom u Zastupničkom domu parlamenta BiH.

Nju je zbog sumnje u kršenje odredbi izbornog zakona prijavila organizacija Transparency International a većina članova SIP-a zaključila je da je prigovor bio opravdan pa su glasali za novčane kazne.

Protiv su bili članovi SIP-a Vlado Rogić i Vanja Bjelica Prutina.

Rogić je ocijenio kako nema razloga za kaznu jer se u objavama na koje je TI imao prigovor zapravo potiče važnost partnerstva BiH sa SAD.

Članovi SIP-a u utorak su izrekli kazne u ukupnom iznosu većem od 35 tisuća eura cijelom nizu političkih stranaka i kandidata.

Najgore je prošao Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorada Dodika koji će platiti gotovo pet tisuća eura, također zbog preuranjene kampanje jednog od njihovih kandidata.

Radovan Kovačević iz Dodikove stranke morat će pak platiti 4300 eura jer je u javnim istupima dovodio u pitanje integritet izbornog procesa odnosno uvođenje novih tehnologija provjere identiteta birača i utvrđivanja rezultata izbora.