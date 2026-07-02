Šipić: 'U prvih 5 mjeseci rođeno je 653 više djece nego lani'

Ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić poručio je u četvrtak da se prvih pet mjeseci ove godine u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje rodilo 653-oje djece više, odnosno cijela jedna osnovna škola u Dalmatinskoj zagori, primjerice triljska osnovna škola s više od 30 razreda.

U izjavi za medije nakon Vladine sjednice Šipić je rekao kako se u svibnju 2025. rodilo se 2394-oro djece, a u istom mjesecu ove godine 2629 što je više za 235-oro djece. Podsjetio je kako je ukupan broj rođene djece u prošloj godini bio veći za više od 500 i istaknuo da veseli taj pozitivan trend koji se nastavlja i u ovoj godini.

Uputio je čestitku slovenskoj ministrici demografije, obitelji i socijalne politike Mateji Ribić te najavio da će uskoro imati ministarski sastanak u Ljubljani.

Na novinarski upit o odnosu broja rođenih i umrlih u prvih pet mjeseci, ministar Šipić je rekao kako trenutno ne raspolaže s tim podatkom, ali da se do njega 'može lako doći'.

"Naravno da je prisutniji, jači trend umrlih nego rođenih, nismo još pobjednici u tom zbroju i znamo sigurno da je prošla godina i dalje gubitak jednog gradića ili manjeg grada u RH u odnosu rođenih i umrlih. Prema tome, sigurno da nismo euforični, ali smo optimisti s obzirom da imamo tek nešto više od godinu dana mjere rodiljnih i roditeljskih potpora i sigurno nas veseli trend u uzlaznoj putanji već u drugoj godini sa značajnim brojem koji je važno istaknuti", rekao je Šipić.

Napomenuo je da je za rodiljne i roditeljske potpore u dvije godine izdvojeno više od milijarde eura, ocijenivši da su te mjere počele davati rezultate. Daleko smo još od onog što bi bilo najbolje za Hrvatsku, a vijest da u EU imamo drugu ministricu demografije govori da se ta tema počela aktualizirati.

Najavio je i da će 14. srpnja biti održana druga konferencija u Bruxellesu o demografiji u organizaciji europske povjerenice za Mediteran Dubravke Šuice, a ključna tema će biti demografski izazovi s posebnim naglaskom da svaka zemlja ističe svoje potrebe, prioritete i mjere koje provodi i planira uvesti, rekao je Šipić.