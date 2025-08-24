Širi se snimka tučnjave ZET-ovca i vozačice koja mu je blokirala tramvaj: 'Ona ga je odgurnula'

Parkirala se na Kvatriću tako da je blokirala tramvajski promet. Onda je izašla iz auta i napala vozača tramvaja, ispričao nam je čitatelj 24sata o subotnjem incidentu u Zagrebu.

Kako tvrdi, upozorio je vozačicu bijelog Range Rovera da ne može tu parkirati, a ona mu je onda zaprijetila da će ga razbiti.

- Izvadio sam mobitel da je prijavim policiji, ona me odgnurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Fotografirao sam tramvaj koji nije mogao proći kraj njezinog automobila. ZET-ovac je izašao i nešto joj počeo objašnjavati, ona ga je odgnurnula svom snagom tako da je pao na pod. Mislim da ga je još opalila nogom - ispričao nam je čitatelj o incidentu.

Širi se nova snimka

Društvenim mrežama širi se snimka sukoba vozačice i ZET-ovca.

Iako se ne vidi početak sukoba, čini se da vozač ZET-a zamahuje nogom prema vozačici.

Foto: Čitatelj 24sata

Kontaktirali smo zagrebačku policiju, potvrdili su nam da su zaprimili dojavu no dolaskom na mjesto događaja nisu nikog zatekli. Poslali smo im upit s fotografijama incidenta, a upit smo poslali i ZET-u. Odgovore ćemo objaviti čim ih dobijemo.

