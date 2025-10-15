Sirijski čelnik u srijedu u Moskvi

Sirijski prijelazni predsjednik Ahmed al-Šara u srijedu će posjetiti Moskvu u pokušaju obnavljanja odnosa s Rusijom i pronalaska novih područja političke i gospodarske suradnje, priopćila je sirijska vlada.

U priopćenju koje je prenijela sirijska državna novinska agencija SANA stoji kako će se al-Šara susresti s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom s kojim će razgovarati o regionalnim i međunarodnim pitanjima, kao i načinima jačanja suradnje između dviju država.

Al-Šara će se tijekom svog boravka u Rusiji sastati i s tamošnjom sirijskom zajednicom, priopćeno je.

Prvi je to posjet prijelaznog predsjednika Rusiji otkako je preuzeo vlast prošli prosinac, nakon što je predvodio pobunjenički savez koji je zbacio Bašara al-Asada.

Rusija je bila jedna od najvećih saveznica tog sirijskog diktatora koji danas s obitelji živi u Moskvi.

Posjet u srijedu događa se nastavno na telefonski razgovor u veljači između dvojice predsjednika tijekom kojeg je Putin naglasio podršku Rusije jedinstvu i stabilnosti Sirije te izrazio spremnost pregovora o dogovorima koje je Moskva potpisala s prošlim režimom.