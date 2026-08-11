Sirijski sud osudio Bašara al-Asada u odsutnosti na smrt

Sirijski sud u utorak je u odsutnosti osudio svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zbog optužbi za ubojstvo s predumišljajem, mučenje, proizvoljno pritvaranje i zločine protiv čovječnosti.

Al-Asad se trenutačno nalazi u egzilu u Rusiji, koja ga do sada nije izručila Siriji. Presuda protiv al-Asada s četvrtog kaznenog suda u glavnom gradu Damasku pročitana je uživo na sirijskoj državnoj televiziji.

Foto: SANA

Uz al-Asada, na smrt je osuđen i njegov rođak Atef Najib. Najib, koji se nalazi u Siriji, jedna je od rijetkih ključnih osoba iz al-Asadove vlade kojoj se sudi u zemlji.

Godine 2011. bio je šef sigurnosti u južnom gradu Darai, gdje je započeo protuvladin ustanak nakon što su tinejdžeri ispisali grafite po zidovima škole i bili uhićeni.

Time je započeo gotovo 14-godišnji građanski rat. Najib je optužen za zločine protiv sirijskog naroda, uključujući "sustavna masovna ubojstva" i proizvoljna uhićenja.

Bašar al-Asadov brat Maher al-Asad i drugi predstavnici svrgnute vlade također su osuđeni na smrt u odsutnosti. Optuženi su za planirana ubojstva i mučenja koja su rezultirala smrću.