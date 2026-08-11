Obavijesti

News

Komentari 2
ZLOČIN PROTIV ČOVJEČNOSTI

Sirijski sud osudio Bašara al-Asada u odsutnosti na smrt

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Sirijski sud osudio Bašara al-Asada u odsutnosti na smrt
2
Foto: Sana Sana
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Al-Asad se trenutačno nalazi u egzilu u Rusiji, koja ga do sada nije izručila Siriji.

Sirijski sud u utorak je u odsutnosti osudio svrgnutog predsjednika Bašara al-Asada na smrt zbog optužbi za ubojstvo s predumišljajem, mučenje, proizvoljno pritvaranje i zločine protiv čovječnosti.

Al-Asad se trenutačno nalazi u egzilu u Rusiji, koja ga do sada nije izručila Siriji. Presuda protiv al-Asada s četvrtog kaznenog suda u glavnom gradu Damasku pročitana je uživo na sirijskoj državnoj televiziji.

FILE PHOTO: Syria's President Bashar al-Assad arrives in Jeddah, to attend the Arab League summit
Foto: SANA

Uz al-Asada, na smrt je osuđen i njegov rođak Atef Najib. Najib, koji se nalazi u Siriji, jedna je od rijetkih ključnih osoba iz al-Asadove vlade kojoj se sudi u zemlji.

POVEZANA S BIVŠIM REŽIMOM Francuska vraća Siriji više od 50 milijuna eura: 'To je ilegalno stekao član Asadove obitelji...'
Francuska vraća Siriji više od 50 milijuna eura: 'To je ilegalno stekao član Asadove obitelji...'

Godine 2011. bio je šef sigurnosti u južnom gradu Darai, gdje je započeo protuvladin ustanak nakon što su tinejdžeri ispisali grafite po zidovima škole i bili uhićeni.

Time je započeo gotovo 14-godišnji građanski rat. Najib je optužen za zločine protiv sirijskog naroda, uključujući "sustavna masovna ubojstva" i proizvoljna uhićenja.

Bašar al-Asadov brat Maher al-Asad i drugi predstavnici svrgnute vlade također su osuđeni na smrt u odsutnosti. Optuženi su za planirana ubojstva i mučenja koja su rezultirala smrću.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Više od 130 poginulih u Kolumbiji, stotine ozlijeđenih, pomoć stiže iz sve više zemalja

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen izjavila je u ponedjeljak da je Europska unija spremna „pružiti dodatnu pomoć” Kolumbiji, koju je pogodio snažan potres.
VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'
IZ MINUTE U MINUTU

VIDEO Raste broj poginulih u Kolumbiji, veleposlanstvo: 'U kontaktu smo s Hrvatima...'

Snažno podrhtavanje osjetilo se stotinama kilometara od epicentra. Tresle su se zgrade u Bogoti, a potres su osjetili stanovnici brojnih gradova u središnjoj i zapadnoj Kolumbiji. Prema Reutersu, podrhtavanje je zabilježeno i u Venezueli.
FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'
MUKA U KAŠTELIMA

FOTO Kupači: 'Izgrizla nas je želva, u strahu smo!' Eksperti: 'Pustite je, pa nije more bazen!'

Kupače u Kaštelima izgrizla glavata želva. Mještani: ‘Pod hitno je uklonite. U strahu smo!’. Biolog: ‘Ona štiti sebe, ne dirajte je. Pa zar treba maknuti i medvjede i vukove iz šuma?'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026