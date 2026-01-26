Veliki odmor ministra (tć): 'Sam je tražio da ode iz Vlade na neku manje stresnu funkciju'

​U Vladi ostavljam ekipu, društvo s kojima sam posljednjih godina, s nekima od njih pet i pol godina, dijelio i dobre i loše okolnosti, čitav niz trenutaka koji su egzogeno utjecali na naš rad, od Covid krize, potresa, krize Agrokora… Sve su to situacije koje su itekako utjecale na okolnosti u kojima smo funkcionirali. Stekao sam tu i prijatelje i naravno da se u takvim situacijama kad napuštate ekipu ne osjećate najbolje, no uvjeren sam da će ekipa koja ostaje učiniti sve najbolje za Hrvatsku i da ću, kad ih budem gledao na TV-u ili susretao u različitim prigodama, to s guštom činiti.

Rekao je to Tomislav Ćorić u travnju 2022. za 24sata tada ministar gospodarstva na odlasku. Već se tada pričalo o velikoj rekonstrukciji Vlade, a on je izgledao sve opuštenije i zadovoljnije. Već tada su 24sata imala informacije kako mu se smješila funkcija viceguvernera Hrvatske narodne banke. Na njoj je trebao biti do 2028.

Tada smo to pitali i samog ministra, no on nije odgovarao. Naime, Ćorić je ionako sam rekao premijeru da bi želio otići iz Vlade nakon pet i pol godina. Mjesto viceguvernera znatno je manje stresno od ministarskog iako je pred HNB-om bio velik posao uvođenja eura. Također, ministar koji se pokušao brendirati inicijalima "tć" čekalo je manje posla više nego dvostruko veću plaću.

Tada su viceguverneri imali plaću između 40.000 i 43.000 kuna neto. Po godinama staža i života, Ćoriću je bio najbliži Roman Šubić, koji je ima plaću od 40.700 kuna, pa je bilo za pretpostaviti da će i Ćorić imati veoma sličnu. Uz to su išle i dodatne blagodati, poput službene kartice i niz pogodnosti poput plaćanja teretane ili sportske aktivnosti. Prema tadašnjoj imovinskoj kartici, kao ministar imao je "tek" 17.500 kuna.

Kasnije iste godine Ćorićevo se ime iznova pojavilo u medijima kad je otkrivena afera s plinom u INA-i. Povezivalo ga se s ključnim figurama, što je opovrgavao.

Inače, Ćorić je ekonomist koji se na Ekonomskom fakultetu, na kojem je predavao, specijalizirao za financije. I ranije je pretendirao na mjesto ministra financija, a želja mu se odlaskom ministra Marka Primorca i ostvarila.

​